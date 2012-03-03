امام جمعه و استاندار قزوین از حضور مردم در انتخابات تقدیر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی حضور حماسی مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آیت الله هادی باریک بین و احمد عجم در بیانیه مشترکی از حضور مردم استان در انتخابات تجلیل کردند.



در این بیانیه آمده است: درود بی پایان خدای منان و همه اولیای الهی و خاصان درگاه احدیت بر ملت بزرگوار ایران و بویژه مردم بصیر، شجاع، ولایت مدار و زمان شناس استان قزوین که بار دیگر افتخار و حماسه‌ای عظیم آفریده و شکوه "بصیرت و اقتدار ملی" و ابهت وعظمت خود را به نمایش گذاشته و برگ زرین دیگری را در تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی و خطه شهید پرور و لاله خیز مینودر ثبت کردند.



در بخش دیگر این بیانیه آمده است: درود بر مردم ایثارگر و خداجوی استان قزوین از همه مناطق و نواحی، شهری و روستایی، اصناف و گروههای مختلف سیاسی و اجتماعی که در صفوف به هم فشرده، با شور و نشاط وصف ناپذیر و همدلی و همت والای خویش، بر اساس تکلیف اسلامی و انقلابی دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی را لبیک گفته و با خروشی دوباره و در امتداد "حماسه سترگ 22 بهمن " دشمنان نظام را مأیوس و سیلی سخت دیگری بر چهره کریه استکبار جهانی نواختند و سراب خیالی دشمنان را بر هم زدند و توطئه‌های آنان راناکام گذاشتند.



آیت الله باریک بین و احمد عجم با تبریک این پیروزی بزرگ به ساحت مقدس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ ایران اسلامی اعلام کرده اند: بر خود فرض می دانیم از حضور حماسی، ارزشمند و انقلابی مردم شریف و ولایتمدار استان قزوین در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی کرده و از مجریان، ناظران و بازرسان انتخابات که با تلاش فراوان، بار این مسئولیت قانونی را بر دوش کشیدند و با صداقت و امانت، آراء مردم را صیانت کردند و از متصدیان نظم و امنیت، از رسانه ها ی جمعی، ائمه جمعه و جماعات و تمامی کسانی که به هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کردند، صمیمانه سپاسگزاری کنیم.



در این بیانیه همچنین از نامزدها و هوادارانشان که در فضایی صمیمی و مبتنی بر معیارها و موازین اخلاق اسلامی به ارائه دیدگاه ها و برنامه های خود پرداختند و در ایجاد این نشاط ملی و حماسه دشمن شکن نقش آفرینی کردند سپاسگزاری شده است.