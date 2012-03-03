جدیدترین آمار منتخبان ملت تا ساعت 14

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد انتخابات کشور طی اطلاعیه شماره 36 اسامی هجده نفر دیگر از منتخبان مجلس نهم شورای اسلامی که تا ساعت 14 بعد از ظهر روز شنبه 13 اسفندماه موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه خود شده اند را اعلام کرد.

اسامی داوطلبان انتخاب شده برای مجلس نهم در 17 حوزه دیگر به این شرح است:

1- در حوزه انتخابیه بروجن امیرعباسی سلطانی با کسب 24465 رای از مجموع 67171 آرای صحیح ماخوذه

2- در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان سید محمد مهدی پورفاطمی با کسب 29990 رای از مجموع 84898 آرای صحیح ماخوذه

3- در حوزه انتخابیه نائین، خور و بیابانک سید حمیدرضا طباطبایی نائینی با کسب 13287 رای از مجموع 35250 آرای صحیح ماخوذه

4- در حوزه انتخابیه نهاوند مهدی سنایی با کسب 40542 رای از مجموع 94385 آرای صحیح ماخوذه

5- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان سید محمدباقر عابدی با کسب 65342 رای از مجموع 155343 آرای صحیح ماخوذه

6- در حوزه انتخابیه لامرد و مهر سید موسی موسوی با کسب 30260 رای از مجموع 79654 آرای صحیح ماخوذه

7- در حوزه انتخابیه بوئین زهرا روح الله عباسپور با کسب 37440 رای از مجموع 82125 آرای صحیح ماخوذه

8- در حوزه انتخابیه بم، ریگان، فهرج و نرماشیر موسی غضنفرآبادی با کسب 94310 رای از مجموع 140466 آرای صحیح ماخوذه

9- در حوزه انتخابیه بوشهر، کنگاور و دیلم عبدالکریم جمیری با کسب 47538 رای از مجموع 122407 آرای صحیح ماخوذه

10- در حوزه انتخابیه درگز حسین محمدزاده با کسب 19168 رای از مجموع 37138 آرای صحیح ماخوذه

11- در حوزه انتخابیه استهبان و نی ریز محمد سقایی با کسب 40572 رای از مجموع 97279 آرای صحیح ماخوذه

12- در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر، مهدی دوات گری با کسب 92215 رای از مجموع 152785 آرای صحیح ماخوذه

13- در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار سید محمد حسین میر محمدی با کسب 14165 رای از مجموع 46232 آرای صحیح ماخوذه

14- در حوزه انتخابیه اسفراین هادی قوامی با کسب 34962 رای از مجموع 69392 آرای صحیح ماخوذه

15- در حوزه انتخابیه شیروان عبدالرضا عزیزی با کسب 38811 رای از مجموع 73929 آرای صحیح ماخوذه

16- در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیک شهر یعقوب جدگال با کسب 63452 رای از مجموع 157644 آرای صحیح ماخوذه

17- در حوزه انتخابیه کرمان و راور، محمد مهدی زاهدی با کسب 150825 رای و محمدرضا پورابراهیمی داورانی با کسب 102748 رای از مجموع 279977 ارای صحیح ماخوذه

به گزارش مهر، در حوزه انتخابیه ملایر علی نعمت چهاردولی با کسب 44829 رای از مجموع 122350 آرای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شده و آقای حسن وفایی با کسب 28361 و اقای احمد آریایی نژاد با کسب 28303 به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

بر اساس اطلاعیه ستاد انتخابات کشور لازم به ذکر است با توجه به نتایج جدید اعلام شده و از مجموع 55 حوزه انتخابیه تعداد کل منتخبینی که تا این ساعت موفق به کسب یک چهارم آرای حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 57 نفر می رسد.