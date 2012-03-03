به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان مطلب فوق خاطرنشان کرد: با برگزاری جلسات هیات نظارت، آیین‌نامه قبلی اجرایی نظارت بر کتاب‌های کودک ونوجوان نیز مورد بررسی اعضا قرار گرفته و این هیات مصوب نمود آیین نامه اجرایی گذشته نظارت بر ضوابط نشر کودک و نوجوان به قوت خود باقی و لازم الاجرا باشد.

دری همچنین با اشاره به اینکه این هیات در جلسات کاری خود ممیزی گزیده کتاب‌های کلاسیک را حسب آیین نامه کتاب‌های کودک و نوجوان به تصویب رسانده گفت: در جلسات هیات درباره تصویرگری کتب دینی در حوزه کودکان و نوجوانان نیز تصمیماتی اتخاذ شده است.

معاون امورفرهنگی ضمن ابراز نگرانی از غلبه آثار ترجمه بر تالیف خواستار توجه شایسته‌تر ناشران و پدید آورندگان کتاب‌های کودک ونوجوان به آثار تالیفی شد و گفت: استمرار تشکیل جلسات هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب و نیز به موازات آن انجام کارهای پژوهشی توسط مراجع پژوهشی از ضروریات است و باید به آن اهتمام ویژه داشت.

دری همچنین در حوزه شعر کودک ونوجوان، خواستار توجه بیشتر شاعران از لحاظ ساختار شعری، به وزن و قافیه شد و ادامه داد: باید در این حوزه علاوه بر محتوا ،قالب و ساختار نیز مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

معاون وزیر با اشاره به اینکه در این جلسات زمینه تصویرگری کتاب‌های کودکان و نوجوانان با موضوع دین نیز مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته، گفت: این هیات نظرات و پیشنهادهای پنج استان خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی، اصفهان و کرمان برای عضویت در هیأت نظارت پنج استان مذکور مورد بررسی قرار داده است.

دری ضمن بیان اینکه موضوع گونه وحشت و خشونت در آثار کودکان و نوجوانان در این هیات مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته اضافه کرد: اعضای هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌های کودکان و نو جوانان نسبت به نامناسب بودن اینگونه، برای گروه سنی کودک ونوجوان تاکید کرده‌اند.

بنابراین گزارش هیات نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌های کودک ونوجوان هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه داده و تاکنون و در سال جاری و از زمان تشکیل 6 جلسه برگزار کرده است که با برگزاری این جلسات در دفتر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قانون اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب کودک و نوجوان مورد بحث بررسی قرار گرفت.