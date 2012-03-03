تقدیر امام جمعه و استاندار کرمانشاه از حضور مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی علما، امام جمعه کرمانشاه و سید دادوش هاشمی، استاندار کرمانشاه، به مناسبت حضور گسترده مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیام مشترکی صادر کردند.

در ابتدای این بیانیه می خوانیم: بار دیگر در گذرگاهی تاریخی و سرنوشت ساز؛ ملّت غیور و انقلابی ایران همچون همیشه با اتّکال بر خداوند متعال و نصب العین قرار دادن رهنمودهای ولی امر مسلمین باحضور پرصلابت و دشمن شکن خویش در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ؛ افتخاری دیگر آفریده و موجبات دلگرمی خادمین صدیق خود را فراهم نموده و با شرکت میلیونی و گسترده خویش سرخوردگی و یأس مضاعف دشمنان قسم خورده این آب و خاک را رقم زدند.

در ادامه می خوانیم: مردم ولایتمدار و قهرمان استان کرمانشاه نیز در روزهای واپسین سالی که این خطه دلاور به قدوم پربرکت مقام معظم رهبری مزین و معطر گردیده است، دوشادوش و پابه پای دیگر ملت شریف؛ با حضوری آگاهانه، چشمگیر و حماسی توانستند برگ زرین دیگری بر کتاب قطور شرافت و تعهد خویش افزوده و جلوه ی بارز و واقعی مردم سالاری دینی را به نمایش بگذارند که این مهم، بار مسئولیت را بر دوش مدیران استان سنگین تر از پیش خواهد نمود.

در پایان این بیانیه آمده است: ضمن تقدیر و تشکر از فردفرد هم استانی های عزیز، امید آنکه مسئولین استان در راستای قدردانی از حضور همیشگی مردم ضمن اهتمام مضاعف به پیگیری امور تمامی ظرفیتهای موجود را برای ارتقای سطح رفاه این مردم عزیز و نیل استان کرمانشاه به توسعه همه جانبه و پایدار به کار گیرند.

رسانه ها نقش موثری در خلق حماسه 12 اسفند داشتند

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه گفت: رسانه ها با فراهم ساختن بسترهای مناسب، نقش موثری در حضور حداکثری مردم استان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی داشتند.

نورالله حسینی با بیان اینکه رسانه های استان در برگزاری انتخابات غرور انگیز مجلس نهم شورای اسلامی نقش درخشان و قابل تقدیری داشتند، افزود: با توجه به حضور بیش از 67 درصدی مردم استان کرمانشاه در این دوره از انتخابات، نقش موثر رسانه ها در فراهم ساختن بسترهای لازم جهت حضور حداکثری مردم بیش از پیش نمایان تر می شود.

وی با تقدیر و تشکر از نقش موثر رسانه ها در تنویر افکار عمومی، تاکید کرد: جا دارد از نقش خوب مطبوعات، خبرگزاری ها و صداوسیمای مرکز کرمانشاه در ایجاد شور و شوق و انگیزه برای حضور حداکثری مردم در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تقدیر نمائیم.

وی با بیان اینکه صدا و سیمای استان، خبرگزاریها، روزنامه های سراسری و هفته نامه های استانی در خلق افتخار آفرین حماسه حضور مردم استان در انتخابات نقش اول و اساسی داشته اند، گفت: رسانه های استان همواره در مسیر توسعه نقش سازنده خود را در اطلاع رسانی مناسب به مردم ایفاء کرده اند و کمک حال مدیران برای حرکت به مسیر بالندگی استان بوده اند.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری افزود: بایستی نقش رسانه ها را در رشد و تعالی جامعه ارج نهاد، لذا از مدیران انتظار می رود که پیش از بیش به نقش موثر رسانه ها در اهداف مورد نظر دستگاه های ذیربط خود توجه نموده و از این پتانسیل خوب و سازنده در استان استفاده کامل و بهینه را داشته باشند.

حسینی در پایان گفت: مردم استان نیز در این دوره از انتخابات با حضور حداکثری هوشمندی، آگاهی و بصیرت خود را در راستای تحقق فرمایشات مقام عظمای ولایت به همگان نشان دادند و به جهانیان یادآورشدند که همواره و پیوسته در مسیر عزتمند ی ایران اسلامی حرکت می کنند.

مشارکت 67 درصدی مردم استان کرمانشاه در انتخابات

جانشین ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: میزان مشارکت مردم استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 67 درصد بوده است.

هومان بهرامی با اشاره به حضور گسترده و حداکثری مردم در انتخابات مجلس، افزود: خوشبختانه میزان مشارکت مردم در این دوره بسیار بالا بود.

وی تاکید کرد: انتخابات روز گذشته در امنیت کامل صورت گرفت و هیچ مشکلی که روند انتخابات را مختل نماید، حادث نشد.