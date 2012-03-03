مهدی جعفری‌یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دیدار با تیم فوتسال شهید منصوری قرچک که از هفته دوازدهم نیم فصل دوم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور به میزبانی تیم منصوری برگزار می‌شود، تمام بازیکنان را در شرایطی ایده آل در اختیار داریم.



وی تصریح کرد: تنها بازیکن تیم فوتسال صبای قم که نگران غیبت وی در این مسابقه بودیم، سعید تقی زاده بازیکن ارزشمند و خوش تکنیک تیم ما است که در دیدار صبا برابر تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان به دلیل دور بودن از شرایط آمادگی در ترکیب تیم غایب بود ولی خوشبختانه به دلیل تلاشی که این بازیکن در تمرینات از خود نشاند داد به بازی با تیم شهید منصوری قرچک خواهد رسید.



آخرین میهمانی صبا در لیگ سیزدهم فوتسال کشور



سرپرست تیم فوتسال صبای قم افزود: در حال حاضر شرایط خوبی داریم و خوشبختانه بازیکنان تیم فوتسال صبای قم با تمرینات خوب و منظمی که زیر نظر کادر فنی همه روزه برگزار کرده‌اند، از نظر آمادگی جسمانی و روحی برای این مسابقه حساس خارج از خانه که آخرین میهمانی ما در لیگ سیزدهم نیز محسوب می شود، کاملا آماده هستند.



وی با اشاره به حساسیت های دیدار صبای قم در مقابل تیم شهید منصوری قرچک، تصریح کرد: با توجه به اینکه در دیدار قبل، تیم ما در خارج از خانه مقابل ماهان اصفهان به پیروزی نرسیده است، بازیکنان صبا انگیزه بسیار زیادی دارند تا بتوانند بعد از هفته ها پیروزی دیگری را در دیدارهای دور برگشت مقابل حریف مطرح خود کسب کنند، هر چند آنها در این دیدار به دنبال نزدیک شدن به قهرمانی هستند.



تلاش صبا برای رسیدن به مکان چهارم جدول لیگ برتر



جعفری‌یگانه عنوان کرد: در حال حاضر وضعیت بسیار خوبی داریم زیرا تیم در هفته جاری برای دیدار هفته بیست و پنجم مسابقات لیگ برتر، تمرینات منظم و مطلوبی برگزار کرده است و امیدوارم این بازی برای تیم ما نتیجه خوبی به دنبال داشته باشد، ما کاملا جوانمردانه با تمام توان خود بازی می کنیم و به تیم شهید منصوری قرچک به راحتی امتیاز نمی دهیم.



وی بیان کرد: با اینکه پنج بازی گذشته از دور برگشت سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور با نتایج خوبی برای ما همراه نبوده است اما بازیکنان ما در تمرینات اخیر نشان دادند که خوب و با انگیزه هستند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد می‌توانیم پیروزی دیگری در لیگ کسب کنیم.



جدال صبا و منصوری یکشنبه در سالن هفتم تیر قرچک



سرپرست تیم فوتسال صبای قم عنوان کرد: قطعا صبای قم با تمام توان در این دیدار به مصاف تیم فوتسال شهید منصوری قرچک می‌رود، زیرا جبران امتیازات از دست رفته در بسیاری از بازی های نیم فصل دوم لیگ این فصل برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.



وی تصریح کرد: بازیکنان ما توانایی‌های زیادی دارند که می‌تواند ما را در دیدار حساس هفته بیست و چهارم از لیگ برتر مقابل شهید منصوری قرچک در سالن هفتم تیر قرچک به موفقیت برساند تا یک قدم دیگر به پنج تیم بالای جدول رده‌بندی نزدیک شویم.



تیم فوتسال صبای قم از ساعت 16 عصر یکشنبه چهاردهم اسفند ماه در آخرین بازی خارج از خانه خود در سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور که دیداری از هفته بیست و چهارم نیز محسوب می‌شود، در قرچک میهمان تیم فوتسال شهید منصوری قرچک است.

