امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: من برنامه‌های آقایان علی کفاشیان، عزیز محمدی و محمدحسین قریب را برای ریاست فدراسیون فوتبال مورد مطالعه قرار داده‌ام. آنچه مسلم است بخشی از برنامه در زمان حضور کاندیداها در فدراسیون مشخص خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در فرمولی که در برنامه‌ریزی وجود دارد، یکی داشته‌هاست که منظور از آن چیزهایی است که در یک مجموعه وجود دارد و دیگری داده‌هاست که در مورد بخش داشته‌ها فعلا نمی‌توانیم اظهارنظری داشته باشیم، چرا که هنوز فعالیت رئیس آینده فدراسیون آغاز نشده است.

انگار برنامه‌های قریب و کفاشیان از روی هم کپی شده است

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با اشاره به شباهت برنامه‌های قریب و کفاشیان گفت: احساس و برداشتم این است که انگار برنامه‌های علی کفاشیان و محمدحسین قریب از روی هم کپی شده است! این تداعی فکر به وجود می‌آید که یک برنامه‌ای در جایی بوده که هر دو از آن استفاده کرده‌اند یا اینکه تفکر هر دو نفر برای اداره فدراسیون فوتبال یکسان و یکی بوده است. دیدگاه دوم را می‌توان در خوش بینانه‌ترین حالت در نظر گرفت.

منتظرم ببینم کدامیک از برنامه‌های کاندیداها عملی می‌شود

وی بر لزوم نظارت بر برنامه‌های رئیس بعدی فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: من به شخصه برنامه‌های این دو کاندیدا را یادداشت کرده‌ام. برنامه‌های آنها در سه قسمت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خلاصه شده است و من منتظرم ببینم دوستان کدامیک از بخش‌های برنامه کوتاه مدت خود را می‌توانند عملی کنند. نکته مهمتر که باید بدان اشاره کنم این است که آقایان مدعی قهرمانی برخی از تیم‌های پایه‌ هستند و تاکید دارند که می‌توانند امتیاز برگزاری مسابقات مختلف آسیایی را برای ایران کسب کنند.

واعظ آشتیانی خاطر نشان کرد: بدون شک دوستان به یقین و قاطعیت چنین نقطه نظراتی را بیان کرده و حتما می‌دانند که دستیابی به عنوان قهرمانی در رده‌های پایه‌ای چقدر دشوار است و اینکه کسب امتیاز میزبانی رویدادی در سطح آسیا به آسانی صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: آقای کفاشیان که حداقل در چهارساله گذشته ریاست فدراسیون را تجربه کرده است، حتما به خوبی این را می‌داند و به این واقعیت رسیده است که حرف اول را در کنفدراسیون‌های قاره‌ای لابی می‌زند و کرسی‌هایی که ما باید در آن کنفدراسیون داشته باشیم. با این اوصاف طرح ادعای کسب میزبانی به تنهایی و بدون درنظر گرفتن شرایط درست نیست.

باید بر اجرای برنامه‌های رئیس فدراسیون نظارت شود

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: بر چگونگی اجرای برنامه‌های رویایی که از سوی کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال ارائه شده است، چه کسی نظارت خواهد کرد؟ اگر این کار وظیفه مجمع فدراسیون فوتبال که باید در روز برگزاری انتخابات این تکلیف برعهده آنها گذاشته شود و در جلسه بعدی مجمع رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد خود و برنامه‌هایی که می‌بایست اجرایی می‌کرده را ارائه کند. اگر هم این کار وظیفه وزارت ورزش و جوانان است که باید نقش نظارتی این فدراسیون مشخص و چگونگی نظارت بر اجرای برنامه‌های فدراسیون اعلام شود.

برنامه‌های کاندیداهای ریاست فدراسیون ظاهر خوبی دارد

این کارشناس ورزش کشور ظاهر برنامه‌های کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال را خوب خواند و گفت: امیدوارم کاندیداهای ریاست فدراسیون با ابرازهایی که می‌بایست فراهم شود به این مهم برسند. ضمن اینکه من باید به این نکته اشاره کنم که برنامه به تنهایی می تواند موضوعیت خوبی داشته باشد اما مهمتر از آن عوامل اجرایی و کارگزاران کاردان و تجربه دار هستند که باید آن را به اجرا درآوردند واز هردوی اینها مهمتر نظارتی است که باید روی اجرای این برنامه‌ها صورت پذیرد.

وی با تاکید براینکه چیز خاص و جدیدی در برنامه های کفاشیان و قریب برای اداره فدراسیون فوتبال ندیده است، اظهار داشت: در هر دو برنامه این دو کاندیدا آنچه قابل توجه است گنجاندن اهداف و وظایف فدراسیون در قالب برنامه است. به نظر من این یک چالش جدی را در بین کارشناسان و افرادی که در ورزش برنامه ریزی می کنند، ایجاد خواهد کرد. چه خوب بود اگر دوستان قبل از تدوین برنامه‌های خود یک نگاه به شرح وظایف فدراسیون می‌کردند تا متوجه شوند، اهداف و وظایف با برنامه تفاوت دارد.

کاندیدای وزارت ورزش رای می‌آورد

واعظ آشتیانی در پاسخ به این پرسش که "پیش بینی شما از انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال چیست؟"، گفت: من قبلا گفته‌ام آن کسی که کاندیدای وزارت ورزش است رای خواهد آورد و مطئنم که در انتخابات فدراسیون فوتبال چنین اتفاقی رقم خواهد خورد. اعتقادم بر این است که بخشی از آرای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به مانند دیگر فدراسیون‌های ورزشی در حوزه وزارت ورزش است که از جمله باشگاه‌ها، هیئت‌ها و ... هستند.

واکنش به استقلال اعضای مجمع فوتبال

وی در خاتمه تصریح کرد: اینکه برخی از روسای هیئت‌ها و مدیران باشگاه‌ها دم از استقلال می‌زنند من که باور این موضوع برایم سخت است. بدون شک کسی می‌تواند دم از استقلال بزند که در این چهار سال گذشته استقلال خود را نشان می‌داد نه اینکه در این مدت چهار دفعه مجمع برگزار شده است و در این جلسات همه آمدند، شرکت کردند، میوه و شیرینی خوردند و دستهای خود را بالا بردند! لذا کسی می تواند ادعای استقلال داشته باشد که مدعی باشد که رئیس فدراسیونش مستقل باشد.

دروغگو رسوا می‎شود

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه سواری در واکنش به این موضوع که همه کاندیداهای ریاست فدراسیون فوتبال از وزارت ورزش و امور جوانان اعلام برائت می کنند، گفت: اگر خداوند عالم کنتوری را برای آدم‌ها در نظر می گرفت و آنها با هر دروغی که می گفتند پیشانی شان قرمز می شد، خیلی خوب بود. فکر می‌کنم خداوند عالم این کار را گذاشته برای قیامت و بخشی از آن در همین دنیا با رسوایی همین آدم‌ها هویدا می‌شود.

حق وزارت ورزش است که در انتخابات ورود کند

وی افزود: به عقیده من بهتر است آن شخصی که کاندیدای وزارت ورزش است با صراحت بگوید کاندیدای مورد نظر این وزارتخانه است. چه اشکالی دارد؟ این حق وزارت ورزش است که در انتخابات ورود کند. تمام دولت‌های دنیا امروز روی فوتبال اهتمام دارند و از این رشته ورزشی حمایت می‌کنند، چرا که باید کسی برای ریاست فدراسیون انتخاب شود که بتواند شایستگی لازم را برای محقق کردن برنامه‌های دولت داشته باشد.

چه ایرادی دارد کاندیداها بگویند از سوی وزارت ورزش حمایت می‌شوند

واعظ آشتیانی خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ورزش بنشیند و نگاه کند با روح اهتمام و حمایت از فوتبال منافات دارد. اینکه وزارت ورزش خود را بکشد کنار و آن کسی که کاندیدای وزارت ورزش است، این را انکار کند، به نوعی توهین به افکار عمومی است. کاندیداها اگر مورد حمایت وزارت ورزش هستند، چه ایرادی دارد که بگویند از سوی وزارتخانه حمایت می‌شوند؟! آن وقت هرکسی خواست می‌تواند به آنها رای دهد و هر فردی نخواست رای نخواهد داد.

بعید می‌دانم این کاندیداها بتواند فوتبال را به توفیق برسانند

وی در خاتمه تصریح کرد: تصور و باور واقعی‌ام بر این است که نماینده وزارت ورزش رای می‌آورد و امیدوارم به هر جهت در بین کاندیداها کسی که انتخاب می‌شود کمک به رشد و توسعه فوتبال کند اما به عنوان یک کارشناس در بحث مدیریت و برنامه‌ریزی بعید می‌دانم که هر از اینها که انتخاب شوند بتوانند به توفیقاتی که مدنظر جامعه هستند.