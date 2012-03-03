2000 گواهی نامه مهارت برای بانوان یزدی صادر شد

نصرت دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به 800 گواهینامه در بخش ثابت، 250 گواهینامه در بخش روستایی، حدود 800 گواهینامه در بخش سیار شهری و 200 گواهینامه در بخش آموزش در زندان ها صادر شده است.

وی از مهارت آموزی دو هزار و 555 کارآموز در این مرکز خبر داد و افزود: مهارت آموزان در 10 ماهه سال جاری 401 هزار و 302 نفر ساعت آموزش های مهارتی را فرا گرفته اند.

دهقان دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز فنی و حرفه ای خواهران یزد را 131 دوره عنوان کرد.

وی اظهار داشت: آموزش های مهارتی در مرکز خواهران به مهارت آموزان در بخش های ثابت مرکز، سیار شهری، سیار روستایی، خرید خدمات و زندان ارائه می شود.

دهقان رشته های ارائه شده برای کارآموزان این مرکز را عکاسی دیجیتال، نقاشی پشت شیشه، پرورش ماهی، کیف دوز چرمی، تدوین فیلم و صدا، معرق منبت کار، نقاشی روی چرم، نرم افزار اداری، نقاشی شیشه های تزئینی، GPS، پیکرتراش، کارور دراو، GIS، رشته های زیر مجموعه طراحی و دوخت، MS پروژکت و سوخت نگار حرفه های چوب و نی اعلام کرد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران یزد همچنین از امضای قرار داد آموزشی با دانشگاه پیام نور برای استفاده از کارگاه عملی عکاسی و مرکز توانبخشی برای آموزش رشته مشبک کار خبر داد.

وی افزود: کارگاه عکاسی برای 40 کارآموز به میزان 40 نفرساعت و آموزش رشته مشبک کار برای 10 نفر از معلولان به میزان 30 هزار نفر ساعت ارائه شده است.