انتظار برای تحقق وعده ها/ شکوه ایران؛ پیش روی جهانیان

به گزارش خبرنگار مهر، همه ما رای دادیم به مملکت و زمامداری اش، به خودمان هم رای دادیم، گفتیم که هستیم و می خواهیم بمانیم. بودنمان را به همه اعلام کردیم وقتی در صفوف رای گیری ایستادیم.

" به کی رای میدی " سوالی که این ایام بسیار از هم شنیدیم، گاهی پاسخ دادیم و پاسخ گرفتیم و گاهی ترجیح دادیم چیزی نگوییم.

نمی شود گفت فرقی ندارد به چه کسی رای دهیم! اما اصل همان بود که انجام دادیم، از همان وقتی که قرار شد نمایندگان بهارستانی با رای وعقیده ما بر کرسی مسئولیت بنشینند.

ملت بزرگ ایران بار دیگر شکوه و هیبت شان را به رخ جهانیان کشیدند

رئیس شورای شهرستان اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، ملت بزرگ ایران بار دیگر شکوه و هیبت شان را به رخ جهانیان کشیدند در تشریح نمود و جایگاه انتخابات در ایران گفت: بر اساس آنچه در تاریخ انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است ،اولین انتخابات جمهوری اسلامی بود که ‌تنها 45 روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد و آنچه این انتخابات را برجسته کرد مشارکت بیش از 98 درصد از واجدین شرایط در این رأی‌گیری بود.

امین اسدی با اشاره به شکوه حضور مردم پای صندوق های رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خطاب به حماسه آفرینان تاریخ در برهه کنونی، افزود: آفرین بر این غیرت و اقتدار و حضور، آفرین بر این ولایت مداری و مشارکت در سرنوشت کشور و البته هزاران هزار آفرین و دورد بر مردمی که بهتر و والاتر از گذشته دل رهبر انقلاب و شهدا را شاد کردند.

وی حضور مردم در عرصه انتخابات را با توجه به تبلیغات سوء دشمن، حضوری مقتدرانه ذکر و عنوان کرد: مردم مجددا به یاوه گویان فهماندند که نه تنها همواره فراتر از ذهنیت و پیش بینی های باطل آنها حرکت می کنند که با همه توان و استقامت شان و با بودن در همه صحنه ها بر هر هدف شوم آنها خط بطلان می کشند.

به گفته اسدی، مردم بار دیگر خط بطلانی بر اندیشه های پلید کشیدند و ثابت کردند که با صلابت و استواری در راه آرمان های امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری گام برمی دارند.

رئیس شورای شهرستان اسلامشهر اظهارداشت: مردم حماسه ای دیگر آفریدند، حماسه ای که موجب شادی و فرح دوستان و وفاداران به نظام شد و در عین حال یاس و ناامیدی بیش از پیش را برای دشمنان رقم زد.

مردم ایران با شرکت در انتخابات، دموکراسی واقعی را نشان می دهند. معنای واقعی دموکراسی همین اتفاق جاری در جمهوری اسلامی است که به واسطه آن مردم می توانند در انتخاب مقامات منتخب کشورشان در پارلمان نقش ایفا کنند.

این درحالی است که در بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس هیچگونه انتخاباتی برگزار نمی شود و به مردم اجازه داده نمی شود انتخابات آزاد داشته باشند. پیام انتخابات ایران که مردم این کشور با حضور در انتخابات منتقل می کنند این است که با وجود همه دشواری ها و تحریمها و دسیسه هایی که آمریکا و شماری از کشورهای عربی برضد جمهوری اسلامی ایران اعمال داشته اند، اوضاع در این کشور عادی است.

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نازنین فرضی زاده

