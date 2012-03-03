نتیجه قطعی آراء نمایندگان منتخب خراسان شمالی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس در حوزه های انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، موسی الرضا ثروتی با 109532 رای، قاسم جعفری با 64710 رای، در حوزه انتخابیه شهرستان شیروان، عبدالرضا عزیزی با 38811 رای و در حوزه انتخابیه اسفراین، هادی قوامی با 34962 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

همچنین در حوزه فرعی مشترک فاروج و قوچان هادی شوشتری با 47172 رای به مجلس نهم راه یافت.

میزان شرکت کنندگان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل با 7 درصد افزایش از رشد چشمگیری برخوردار بود و 72 درصد از مردم در انتخابات نهم حضور یافتند.

نتیجه کامل شمارش آرا در حوزه های انتخابیه خراسان شمالی به تفکیک میزان شرکت کننده و آرای نامزدها متعاقبا اعلام خواهد شد.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 12 اسفند در 725 شعبه ثابت و سیار اخذ رای در خراسان شمالی برگزار شد.

خراسان شمالی در 3 حوزه انتخابیه اصلی و یک حوزه فرعی مشترک 5 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.