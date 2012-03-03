به گزارش خبرنگار مهر، دوران انقلاب علمی دوره تغییرات بنیادی در باورها، افکار و عقاید بود. طی این دوران که 150 سال از حدود سال 1550 تا حدود سال 1700 میلادی به طول کشید، نظرها در مورد اخترشناسی، زیست‌شناسی و فیزیک و حتی شیوه کار دانشمندان دچار دگرگونی عمیق شد.

تیکو براهه، منجم دانمارکی در سده شانزدهم زندگی می‌کرد. او که در خانه عموی ثروتمندش بزرگ می‌شد از آزادی عمل برای دستیابی به آرزوهایش برخوردار بود. تیکو هنگام حضورش در کالج شاهد خورشیدگرفتگی‌ای بود که دانشمندان وقوع آن را پیش‌بینی کرده بودند. او شیفته علمی شد که می‌توانست چنین پدیده‌های طبیعی‌ای را پیش‌بینی کند و بیشتر وقت خود را وقف مطالعه آسمان‌ها کرد.

تیکو براهه با استفاده از ابزارهای مدرن و تکنیک‌های رصد سیارات و ستارگان در شیوه مشاهدات آسمان شب به وسیله منجمان به وجود آورد.

ستاره تازه تیکو، دوران خوش کودکی، دوئل پرهزینه، زندگی گشاده‌دستانه، رصدخانه‌های باشکوه، تصویر فضا، نقشه‌برداری از آسمان بزرگ، مرگ اسرار آمیز، میراث ارزشمند بخش های مختلف این کتاب هستند.

در پایان کتاب هم گاهشمار، منابعی برای مطالعه بیشتر، شرح اصطلاحات، یادداشت‌ها و کتابشناسی برگزیده و نمایه آورده شده است.

این کتاب در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 2800 تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.