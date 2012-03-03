  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران برگزار می شود

کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران برگزار می شود

دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران (VAS) با مشارکت اپراتورهای مخابراتی کشور فردا یکشنبه 14 اسفندماه به مدت 2روز در سالن همایشهای بین المللی صدا وسیما برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که به همت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسان و مدیران صنعت مخابرات کشور برگزار می‌شود، موضوعات مربوط به بازار کسب و کار خدمات ارزش افزوده موبایل، محتوا برای تلفن همراه، نرم‌افزارهای موبایل، اپراتورها و زیرساخت، خدمات مالی و بانکی همراه، خدمات عمومی (دولتی) بر روی تلفن همراه، وب و تلفن همراه مطرح خواهد شد.

خدمات ارزش‌افزوده موبایل (Value-added service) که به اختصار از آن با عنوان VAS یاد می‌شود، از جمله دستاوردهای نوین صنعت مخابرات است که ضمن درآمدزایی فراوان برای اپراتورهای موبایل و رقابتی کردن هرچه بیشتر این صنعت به نفع مشتریان، طیف گسترده‌ای از خدمات بسیار متنوع را در تمامی زمینه‎های کسب و کار فراهم کرده است. این خدمات، می‎تواند در صنایع مختلف برای توسعه بازار با هزینه بسیار کم و یا ناچیز مورد استفاده قرار گیرد.
کد مطلب 1550593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها