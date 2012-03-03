کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که به همت مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسان و مدیران صنعت مخابرات کشور برگزار می‌شود، موضوعات مربوط به بازار کسب و کار خدمات ارزش افزوده موبایل، محتوا برای تلفن همراه، نرم‌افزارهای موبایل، اپراتورها و زیرساخت، خدمات مالی و بانکی همراه، خدمات عمومی (دولتی) بر روی تلفن همراه، وب و تلفن همراه مطرح خواهد شد.

خدمات ارزش‌افزوده موبایل (Value-added service) که به اختصار از آن با عنوان VAS یاد می‌شود، از جمله دستاوردهای نوین صنعت مخابرات است که ضمن درآمدزایی فراوان برای اپراتورهای موبایل و رقابتی کردن هرچه بیشتر این صنعت به نفع مشتریان، طیف گسترده‌ای از خدمات بسیار متنوع را در تمامی زمینه‎های کسب و کار فراهم کرده است. این خدمات، می‎تواند در صنایع مختلف برای توسعه بازار با هزینه بسیار کم و یا ناچیز مورد استفاده قرار گیرد.