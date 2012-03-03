به گزارش خبرنگار مهر، تمرین روز شنبه استقلال تهران پس از یک روز تعطیلی و همراه با بارش برف روزهای آخر زمستان از ساعت 13 و با حضور 10 تماشاگر در ورزشگاه دستگردی آغاز شد.

تیم فوتبال استقلال خود را برای برگزاری دیدار روز 16 اسفندماه برابر تیم الرسان قطر آماده می کند. گزارشی از اتفاقات تمرین امروز شنبه شاگردان مظلومی را در زیر می خوانید:

* آرش برهانی که به دلیل سه اخطار بودن نمی تواند در دیدار مقابل الریان قطر حضور داشته باشد امروز با اجازه کادر فنی در تمرین حاضر نبود.

* الونگ الونگ که روز چهارشنبه از ناحیه مچ پا آسیب دیده بود در تمرین امروز زیر نظر دکتر رضایی به تمرینات انفرادی اکتفا کرد. آندرانیک تیموریان امروز با عصا ابتدای تمرین تا پایان در تمرین استقلال حضور داشت. رضایی پزشک استقلال 10 دقیقه با آندرانیک تیموریان صحبت کرد و از وضعیت سلامتی وی جویا شد.



در ابتدای تمرین امروز پرویز مظلومی حدود 10 دقیقه برای بازیکنان خود صحبت کرد و از آنان خواست با توجه به اینکه تنها سه روز تا دیدار مقابل الریان قطر باقی مانده به خوبی تمرین کنند و از زدن تک های خشن پرهیز کرده و مراقب باشند تا دچار آسیب دیدگی نشوند.

* در این تمرین بهتاش فریبا و میشائیل هنکه در دو طرف زمین به دقت بر کار بازیکنان نظارت داشته و در مواقع نیاز بازی را قطع کرده و نکات لازم را به بازیکنان گوشزد می کردند.





در بخش پایانی تمرین که همراه با بارش شدید برف انجام می شد بازیکنان زیر نظر هنکه و فریبا به شوت از راه دور پرداختند که در این تمرین ضربات حنیف عمران زاده، مهدی امیر آبادی و میثم حسینی بیشتر در چارچوب قرار گرفت تا سایر بازیکنان.



تمرین تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 14:30 به پایان رسید و این تیم فردا راس ساعت 12 آخرین تمرین خود را قبل از پرواز به سوی دوحه قطر درزمین کمپ این باشگاه انجام خواهد داد.