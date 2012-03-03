تعطیلی نانوایی های متخلف/ 27 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و داروی کرمانشاه طی پایشهای مداوم و نظارتهای مشترک بر واحدهای خبازی استان، یک واحد خبازی نان بربری را که اقدام به استفاده از رنگهای صنعتی و شیمیایی غیر مجار بعنوان "رومال" و جوش شیرین می نمود توقیف و در معیت قاضی ویژه تعزیرات حکومتی نسبت به پلمپ و معرفی فرد خاطی به مراجع قضایی اقدام نمودند.

مظفر جوزی کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی و سراکیپ بررسی خبازیهای کرمانشاه گفت: طی پایشهای مداوم که با همکاری عزیزان معاونت بهداشتی و تعزیرات حکومتی و بازرسان شورای آرد و نان انجام می شود ، بطور دقیق فرآیند طبخ مورد کنترل قرار گرفته و تأکید ما بر عدم استفاده از "جوش شیرین" و افزودنیهای غیر مجاز است.

وی اشاره کرد: در همین راستا تعدادی از واحدهای متخلف که با استفاده از جوش شیرین به سلامتی مردم آسیب جدی می زنند نیز تحت پیگرد قرار گرفتند.

دکتر پاکزاد، سرپرست اداره نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز اعلام کرد که با هماهنگی های صورت گرفته از ابتدای سال جدید بازرسان این اداره با هر نوع استفاده از جوش شیرین در فرآیند تهیه نان بشدت برخورد نموده و کلیه واحدهای خبازی موظف به استفاده از خمیر مایه خواهند بود.

27 زخمی در حوادث رانندگی استان کرمانشاه

حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، طی 24 ساعت گذشته 1 کشته و 26 زخمی بجا گذاشت.

عصر روز گذشته، با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تصادف منجر به جرح در محور کرمانشاه به کامیاران، بلافاصله ماموران پاسگاه قزانچی کرمانشاه جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران در محل مشاهده شد، یک دستگاه پیکان وانت بدلایلی با 2 عابر پیاده که زنی جوان و دختر خردسال وی هستند برخورد کرده و آنها را به شدت مجروح کرده است.

پیگیری های بعدی ماموران حاکی از آن بود، دختر بچه حادثه دیده که 5 سال سن دارد پس از انتقال به مراکز درمانی فوت کرده است.

براساس این گزارش، طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه، 25 نفر دیگر نیز زخمی شده و روانه مراکز درمانی شدند.

