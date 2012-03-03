مسابقات فوتسال بانوان قم با پیروزی مدعیان قهرمانی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تلاش هایی که در چند سال اخیر با حمایت هیئت فوتبال و پیگیری های مستمر بخش های مختلف انجام داده است، به بار نشسته و در کنار فوتسال آقایان، فوتسال بانوان قم نیز به این شرایط رسیده است که در استان قم قابلیت برگزاری رقابت های لیگ را به دست بیاورد.



از سوی دیگر موفقیت های فوتسال بانوان قم در سال جاری بر تمامی تلاش های هیئت در راستای توسعه این رشته در بین بانوان قمی صحه گذاشت و نشان داد که واقعا در قم استعدادهای بسیار خوبی در بخش فوتسال و حتی فوتبال بین بانوان فعالیت می کنند.



این در حالی است که در ورزش بانوان قم به خصوص رشته ورزشی فوتسال، استعداد و توانمندی های قابل توجهی وجود دارد که در صورت شناسایی شدن و مورد حمایت قرار گرفتن می توانند موجب سر افرازی ورزش بانوان استان قم شوند.



هم اکنون نفرات زیادی از بین بازیکنان فوتبال و فوتسال بانوان قم در تیم های ملی رده های سنی مختلف کشورمان عضویت دارند و در آینده ای نزدیک همراه با تیم های ملی بانوان کشورمان در مسابقات مهم برون مرزی شرکت می کنند.



رقابت 6 تیم در دسته اول و چهار تیم در دسته دوم فوتسال بانوان قم



نگاهی به آغاز رقابت های دومین دوره فوتسال بانوان باشگاه های استان قم بیانگر این است که بعد از برگزاری موفق این مسابقات در سال گذشته که در قالب لیگ های دسته اول و دوم برگزار شد، امسال بانوان استقبال گسترده تری از لیگ استان کرده اند.



امسال نیز رقابت بانوان فوتسالیست قمی در قالب لیگ های دسته اول و دوم به انجام می رسد که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در هیئت، شش تیم در قالب مسابقات دسته اول فوتسال بانوان باشگاه های قم با یکدیگر رقابت می کنند.



این در شرایطی است که بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری این رقابت ها، چهار تیم دیگر نیز رقابت های خود را به شکل دوره ای در لیگ دسته دوم انجام می دهند و تیم های برتر آن به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال بانوان راه خواهند یافت.



در این رقابت ها شش تیم هما، دلفین(الف)، دلفین (ب)، پیام، صنایع چوبی امید و املاک مرکزی در لیگ دسته یک رده سنی بزرگسالان حضور دارند و چهار تیم بیمه نوین، دکتر حسابی، حاجی آباد و ناحیه چهار نیز در رقابت های لیگ دسته دوم فوتسال بانوان باشگاه‌های استان قم در تلاش برای کسب جواز صعود به لیگ دسته اول با رقبای خود در سالن شهید حیدریان قم به رقابت می پردازند.



نتایج به دست آمده در هفته نخست:



دلفین (ب) 5 – 2 هما



صنایع چوبی امید 2 – 5 پیام



ناحیه چهار آموزش و پرورش قم 5 – صفر بیمه نوین



تیم دکتر حسابی 2 – حاجی آباد 1

