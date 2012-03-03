تقدیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی البرز از حماسه حضور مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: چه حماسه با شکوهی در 12 اسفند سال جاری رقم خورد، حماسه ای که آن را می توان رویش حضور مسئولانه و آگاهانه خواند، این حماسه بزرگ را به پیشگاه امام زمان (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و عموم ملت ایران و آزادگان جهان تبریک می گوئیم .

این پیام ادامه می دهد: ملت بزرگ ایران سیلی محکمی بر استکبار و اذناب او زدند تا دیگر بار اثبات کنند شکست ناپذیری ایران اسلامی مرهون هدایتهای الهی ولی امر مسلمین جهان و لبیک رسای امت به امام خود است و ملت فهیم و آگاه ایران به خوبی دریافته اند که پیروی از اسلام و قرآن و رهبر الهی، دنیایی رو به رشد و آخرتی سعادت زا را رقم می زند.

دراین پیام آمده است: احساس مسئولیت و حضور مؤثر مردم در عرصه های انتخاب بیانگر اوج مردم سالاری در ایران اسلامی است و آنچه که دشمنان این ملت را به هراس انداخته است علاوه بر تقویت نظام اسلامی و استواری و عظمت روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و شکست ناپذیری و پیشرفت پر شتاب ملت ایران، تبدیل ایران اسلامی به یک الگوی تمام عیار پیش روی کشورهای اسلامی و جهانیان است.

همچنین در این پیام می خوانیم: این حضور پرشور و اقتدار آفرین که آبروی ملت ایران را افزونتر کرد بار دیگر زمینه ساز تحقیر بدخواهان خارجی و داخلی شد.در استان البرز نیز این شکوه حضور به صورتی نمایان به منصه ظهور رسید و مردم سرافراز استان البرز حماسه ای دیگر آفریدند.

در ادامه این پیام آمده است: ضمن تبریک به منتخبان مردم عزیز و آگاه و آرزوی توفیق خدمتگزاری هر چه افزونتر به این مردم شریف و شایسته ، صمیمانه ترین درودها را نثار مردم شهید پرور استان البرز، استان سرداران و سر افرازان شهید و اندیشمندان و نخبگان کرده و از همه مردمی که با حضور پرخیر و برکت خویش حماسه آفریدند و حجت را بر خدمتگزاران خویش تمام کردند تقدیر و تشکر می کند و امید آن دارد مجلس توانمند بر آمده از حضور بی مانند و فراوان مردم غیرتمند ایران اسلامی بر شتاب پیشرفت و عدالت این کشور امام زمان(عج) افزوده و حرکت به سوی قله ها را تسریع کند.و امید می رود در استان البرز نمایندگان منتخب مردم ، بر پیمانی که با مردم عزیز و شریف بسته اند استوار بوده و این استان نوپای پر استعداد و شایسته را در مسیر رشد و شکوفایی و رسیدن به شایستگی ها یاریگر باشند و خدمت بی منت را تقدیم مردم ارزشمند استان کند.

در این پیام می خوانیم: ازهمه دست اندرکاران برگزاری و نظارت بر انتخابات در سطح کشور و به خصوص در استان البرز نهایت تقدیر و تشکر را برای برگزاری این انتخابات شکوهمند به عمل می آورد و در انتها ضمن تقدیر از همه داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که با حضور خویش عرصه ای رقابتی و پر ارزش خلق کردند تقاضا دارد با پذیرش زیبای نتایج انتخابات، شیرینی این پیروزی بزرگ ملت را حفظ نموده و از دستاورد بزرگ مردم شریف حفاظت کنند.در انتها بار دیگر یاد آور می شود این حماسه بزرگ حضور، پیروزی دیگری برای ملت همیشه پیروز انقلاب اسلامی است که با احساس مسئولیت ، هوشیاری و آگاهی مردم و لبیک به دعوت رهبر معظم انقلاب اسلامی رقم خورد.