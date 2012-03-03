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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

فرماندار همدان از حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای قدردانی کرد

فرماندار همدان از حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای قدردانی کرد

همدان - خبرگزاری مهر: فرماندار همدان در بیانیه ای از حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رای قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه فرماندار همدان با سلام و درود بر مردم شهید پرور، ولایتمدار و بصیر دارالمؤمنین و دارالمجاهدین همدان آورده است: مردم شهید پرور همدان پس از حماسه 22بهمن درسی و چهارمین بهار عزت و آزادی یکبار دیگر حماسه ای بزرگ خلق کردند و به ندای رهبر فرزانه لبیک گفتند.

در ادامه این پیام آمده است:بی شک حضور پر شور و آگاهانه ملت فهیم در پای صندوقهای رأی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ پرفروغ و افتخار آفرین انقلاب اسلامی ثبت شد و شعاع انوار این حرکت پرافتخار دگر بار توفیق عمل به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی و بیعت با مقام معظم رهبری را نصیب ما کرد.

در ادامه ایت بیانیه خطاب به مردم غیور و شهید پرور حوزه انتخابیه همدان و فامنین تاکید شده است: آفرین بر غیرتتان، به درستی که با سلاح ایمان و شعور سیاسی تان حما سه ای ماندگار خلق کردید و تمام معادلات و تحلیل ها و یاوه گوئی های دشمنان کوردل نظام اسلامی را در هم شکستید.

در پایان این بیایه عنوان شده است: اینک با تقدیر و تشکر از اقشار مختلف مردم که به مسئولیت شرعی و قانونی خود عمل نمودند و همچنین از داوطلبان گرانقدری که با رعایت تقوا و اخلاق، قانون را نصب العین خود قرار دادند و با قرار گرفتن در معرض رأی مردم بر شکوه این حماسه افزودند، توفیق روز افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

کد مطلب 1550601

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