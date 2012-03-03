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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

طوفان با سرعت 100 کیلومتر در ساعت زندگی مردم زاهدان را مختل کرد

طوفان با سرعت 100 کیلومتر در ساعت زندگی مردم زاهدان را مختل کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: طوفانی با سرعت بیش از 100 کیلومتر در ساعت که از دیشب در زاهدان آغاز شده زندگی مردم را مختل کرده است.

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان و باد شدید حداکثر شعاع دید افقی در زاهدان را کمتر از 500 متر رسانده است.

وی گفت: این توفان باعث مشکلاتی از جمله ریختن آوار و گرفتن جان چهار نفر، شکسته شدن درختان، قطع مکرر برق، خرد شدن شیشه های منازل، تعطیلی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی صبح و عصر و وارد شدن خسارت به بخشی از تاسیسات شهری در زاهدان شد.

وی افزود: توفان امروز باعث لغو حرکت قطار زاهدان - تهران و تمام پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: سرعت طوفان از فردا به تدریج کاسته خواهد شد.

کد مطلب 1550606

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