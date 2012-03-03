طوفان با سرعت 100 کیلومتر در ساعت زندگی مردم زاهدان را مختل کرد

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان و باد شدید حداکثر شعاع دید افقی در زاهدان را کمتر از 500 متر رسانده است.

وی گفت: این توفان باعث مشکلاتی از جمله ریختن آوار و گرفتن جان چهار نفر، شکسته شدن درختان، قطع مکرر برق، خرد شدن شیشه های منازل، تعطیلی مدارس در تمام مقاطع تحصیلی صبح و عصر و وارد شدن خسارت به بخشی از تاسیسات شهری در زاهدان شد.

وی افزود: توفان امروز باعث لغو حرکت قطار زاهدان - تهران و تمام پروازهای فرودگاه بین المللی زاهدان شد.

کارشناس پیش بینی هواشناسی سیستان و بلوچستان بیان داشت: سرعت طوفان از فردا به تدریج کاسته خواهد شد.