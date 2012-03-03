به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر یکی از سیاست‌های کلان وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از مسیر گرجستان یا ارمنستان، اتصال به شبکه برق لبنان از مسیر ترکیه و سوریه و اتصال به شبکه برق کشورهای حاشیه خلیج فارس و شبه قاره هند است.



بر این اساس پس از توافق تهران- اسلام‌آباد برای افزایش حجم تبادلات برقی بین دو کشور تا مرز یک‌هزار مگاوات در روز، از چند روز گذشته تاکنون هم مذاکرات جدید برقی ایران و هند برای افزایش حجم ترانزیت و صادرات برق به این کشور آسیایی در تهران آغاز شده است.

در همین حال محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به تازگی با تایید آمادگی هندوستان برای خرید برق از ایران به مهر گفته است: هند بسیار علاقمند بوده که بین پنج تا 6 هزار مگاوات برق از ایران وارد کند.



به گفته این مقام مسئول، تبادل این حجم گسترده انرژی الکتریکی بین ایران و هند در گرو ساخت نیروگاه‌های مشترک برق به ویژه در جنوب و جنوب شرق آسیا است.

وی در پاسخ به پرسش مهر درباره اینکه آیا صادرات برق به هند مستقیم از خاک پاکستان انجام می‌گیرد یا از مسیر دریایی انتقال برق انجام خواهد شد، اظهار کرده است: هم اکنون مطالعات مسیریابی برای انتقال برق به هند در حال انجام است؛ اما قطعا صادرات برق به این کشور آسیایی از مسیر خشکی انجام خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق نهایی مقامات دو کشور در تهران فردا یکشنبه 14 اسفندماه قراردادی به منظور صادرات برق به هند توسط ایران در وزارت نیرو امضا شود.