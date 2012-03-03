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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

تنها یک نامزد جبهه متحد اصولگرایان در گیلان به مجلس راه یافت

تنها یک نامزد جبهه متحد اصولگرایان در گیلان به مجلس راه یافت

رشت - خبرگزاری مهر: محمدحسین قربانی، یکی از نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان گیلان از حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه به مجلس راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی با 22 هزار و 77 رای در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی راهی بهارستان شد.

همچنین نظرعلی علیزاده، سیدعلی آقازاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در حوزه رشت به دور دوم راه یافتند.

مجموع نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان استان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از قبیل نظرعلی علیزاده، سیدعلی آقازاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در حوزه رشت، علیرضا نعمتی در حوزه انتخابیه آستارا، محمد حسین قربانی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و صادق برزگر از حوزه انتخابیه بندرانزلی بودند.

رضا اکبر زاده در رودبار، خلیل بهروزی فر در فومن و شفت، ذبیح الله نیکفرلیالستانی در لاهیجان و سیاهکل و سید گل آقا پورعباسی در لنگرود از دیگر نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان بودند که از ورود به مجلس بازماندند.

کد مطلب 1550610

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