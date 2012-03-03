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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

نجار:

تقدیر استاندار کرمان از مردم کرمان /کرمانی ها رکورد حضور را شکستند

تقدیر استاندار کرمان از مردم کرمان /کرمانی ها رکورد حضور را شکستند

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با صدور بیانیه ای از حضور پرشور مردم کرمان در انتخابات تقدیر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار طی بیانه ای که دقایقی پیش نسخه ای از آن به دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در کرمان ارسال شد گفت: نسیم روح نواز و غرور آفرین حضور و حماسه در دوازدهم اسفند، گلستان عشق و عظمت را در پهن دشت ایران پر گهر شکوفا ساخت.

این سرافرازی و پیروزی متعلق به همه احاد ملت بزرگ است که همواره با تمسک به آرمانهای خمینی کبیر( ره) و با بصیرت و هوشیاری در سایه فرامین ولی فقیه تاریخ ساز و حماسه آفرین می شود.

استاندار کرمان در ادامه این بیانیه خطاب به مردم کرمان گفت: درودتان باد که همراه و همگام با همه لبیک گویان به ندای امام خامنه ای( مدظله العالی) طلایه تمدن، فرهنگ و ولایتمداری را با مشارکت گسترده بر بلندای قله های سربلندی به اهتزاز در آورید.

از این همه شکوه و بصیرت جبهه شکر به آستانه کبریایی حضرت دوست سائیده و از اعماق وجود واژه های سپاس و قدردانی را محضر اقشار مختلف مردم و همه کاندیداهایی که بسترساز این غرور ملی شدند تقدیم داشته و از اعضاء هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی، فرمانداران، مدیران، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و همچنین از نقش بی بدیل صاحبان فکر و اندیشه، رسانه ملی، خبرگزاری ها و مطبوعات تشکر و سپاسگزاری می کنیم.

کد مطلب 1550611

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