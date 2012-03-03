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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

بررسی تطبیقی آرای مارکس و هگل طی یک گفتمان

بررسی تطبیقی آرای مارکس و هگل طی یک گفتمان

نورمن لوین در تازه‌ترین اثر خود به بررسی تطبیقی آرای کارل مارکس و هگل پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی زمینه‌های مشترک آرای این دو فیلسوف پرداخته، علاوه بر زمینه‌های مشترک او به بررسی تفاوتها و عدم همسویی آرای این دو فیلسوف مطرح پرداخته است.

عدم همسویی این دو فیلسوف از دیدگاه مارکس به سیستم هگلی برمی گردد و در واقع مارکس این سیستم و نظام هگلی را رد می کند. سیستم هگلی برآن است که روح نیروی مسندی جهان و هستی است.

اما این دو فیلسوف دارای زمینه‌های مشترک نیز هستند. مارکس روش شناسی هگل را می پذیرد و در روش شناسی این دو فیلسوف فصل مشترک دارند.

در واقع مارکس با استدلالهای هگل در کتاب "علم منطق" همسو و همراه است.

مارکس در بیان و طرح اقتصاد سیاسی خود آرای هگل را به کار می بندد. این کتاب با عنوان "گفتمان مارکس با هگل" از سوی انتشارت پالگریو مک میلان منتشر شده است.

کد مطلب 1550615

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