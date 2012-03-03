بررسی تطبیقی آرای مارکس و هگل طی یک گفتمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی زمینه‌های مشترک آرای این دو فیلسوف پرداخته، علاوه بر زمینه‌های مشترک او به بررسی تفاوتها و عدم همسویی آرای این دو فیلسوف مطرح پرداخته است.

عدم همسویی این دو فیلسوف از دیدگاه مارکس به سیستم هگلی برمی گردد و در واقع مارکس این سیستم و نظام هگلی را رد می کند. سیستم هگلی برآن است که روح نیروی مسندی جهان و هستی است.

اما این دو فیلسوف دارای زمینه‌های مشترک نیز هستند. مارکس روش شناسی هگل را می پذیرد و در روش شناسی این دو فیلسوف فصل مشترک دارند.

در واقع مارکس با استدلالهای هگل در کتاب "علم منطق" همسو و همراه است.

مارکس در بیان و طرح اقتصاد سیاسی خود آرای هگل را به کار می بندد. این کتاب با عنوان "گفتمان مارکس با هگل" از سوی انتشارت پالگریو مک میلان منتشر شده است.