ناصر کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان بوشهر تعداد 422 هزار و 407 نفر از جمعیت واجد شرایط در انتخابات مجلس نهم مشارکت کردند و در مجموع بیش از 70 درصد در رای‌گیری مشارکت داشتند.



وی افزود: در حوزه بوشهر گناوه و دیلم از مجموع 122 هزار و 407 رای، عبدالکریم جمیری با 47 هزار و 538 رای به عنوان نماینده منتخب این حوزه به مجلس رفت.



این مسئول گفت: سیدکریم موسوی با 27 هزار و 133 رای، غلامعلی میگلی‌نژاد با 22 هزار و 918 رای، عبدالحمید خدری با 18 هزار و 122 رای و علی دریمی با چهار هزار و 602 رای و سید حسن بصری با دو هزار و 94 رای در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کشاورزی گفت: در حوزه دشتستان نیز از مجموع 115 هزار و 381 رای، سید مهدی موسوی‌نژاد با 46 هزار و 614 رای و کسب بیش از 40.55 درصد آرا راهی مجلس شد.

وی اضافه کرد: جوانشیر کدخداپور با 33 هزار و 950 رای و 29.53 درصد آرا، ایوب پاپری مقدم‌فرد با 13 هزار و 752 رای و 11.96 درصد آرا، غلامرضا اسکندری با 12 هزار و 850 رای و 11.17 درصد آرا و فتح‌الله باقری با 34 هزار و 31 رای و 2.9 درصد آرا و علی کرم علی پور با یک‌هزار و 264 رای و 1.9 درصد آرا در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر بیان کرد: در حوزه دشتی و تنگستان نیز از مجموع 84 هزار و 898 رای ماخوذه حجت‌الاسلام سیدمحمد مهدی پور‌فاطمی با 29 هزار و 990 رای به بهارستان راه یافت.



کشاورزی گفت: عبدالصمد دولاح با 24 هزار و 103 رای، غلامحسین پولادی با 19 هزار و 396 رای ، ماشاالله قطب الدین با هفت هزار و 417 رای ، سید عبدالحمید لطیفی حسینی با دو هزار و 306 رای و غلامعلی زارعی با یک‌هزار و 686 رای در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

وی افزود: در حوزه دیر و کنگان و جم نیز از مجموع 99 هزار و 721 رای حجت‌الاسلام موسی احمدی با 34 هزار و 576 رای به مجلس راه یافت.

کشاورزی اظهار داشت: در این حوزه سکینه الماسی با 21 هزار و 965 رای، قیصر صالحی با 21 هزار و 885 رای، عسکر جلالیان با 10 هزار و 775 رای و احمد حیدری با هفت هزار و 252 رای و قاسمعلی بازآی با سه هزار و 268 رای در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.