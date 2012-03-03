جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و هفتمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجت الاسلام عباس کوثری، حجت الاسلام سیدجعفر صاقی فدکی و حجت الاسلام فرج الله میرعرب در دفتر دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه بررسی محتوایی مقاله "بیمه" تألیف سید داود موسوی در دستور کار قرار گرفت.

"بیمه" واژه ای است از زبان اردو و هند که با الف (بیما) تلفظ می شود و معادل عربی آن «تأمین» است.

بیمه عقدی است که به موجب آن یکنفر تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.

بیمه به معنای حمایت از شخص زیان دیده در تاریخ گذشته بشر ریشه ای دیرینه دارد و مراحل و دوره هایی را پشت سر گذاشته تا به صورت یک نظام و سازمان بیمه ای امروزی درآمده است. بیمه به معنای همکاری در سختی ها، تقسیم خطر، توزیع خسارت بر دوش افراد از قدیم نزد مصری ها، هندی ها، رومی ها، عربها، ایرانی ها شناخته شده بود.

اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کردند و در نهایت مقرر شد اصلاحات موردنیاز با ارجاع مقاله به مؤلف توسط وی صورت پذیرد.