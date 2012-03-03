وی در ادامه اظهار داشت: از مجموع آراء شمارش شده به ترتیب زیر آراء کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حاصل شده است

حسن کامران: 210 هزار و 937 رای، حجت الاسلام سالک: 155 هزار و 461 رای، نیره اخوان: 153 هزار و 935 رای، عباس مقتدایی: 145 هزار و 59 رای، حمیدرضا فولادگر: 120 هزار و 696 رای، مرتضی طلایی: 113 هزار و 761 رای، مجید نادرالاصلی 110 هزار و 557 رای، ناصری: 108 هزار و 414 رای و نیک دستی: 105 هزار و 384 رای.

اسماعیلی ادامه داد: آراء ذکر شده مربوط به 615 شعبه اخذ رای است و 38 صندوق دیگر نیز باقی مانده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون تنها حسن کامران به مجلس راه یافته گفت: کامران نزدیک به 33 درصد از آراء و پس از آن حجه الاسلام سالک با اختصاص 24 و نیم درصد از ارء به خود در صدر قرار دارند.

وی در ادامه گفت: هشت نفر نفر باقی مانده در مرحله دوم انتخابات باید به رقابت به یکدیگر بپردازند.