  1. استانها
  2. اصفهان
۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

اسماعیلی:

اصفهانی‌ها کامران را به مجلس فرستادند/ 8 نامزد اصفهان در انتظار دور دوم انتخابات

اصفهانی‌ها کامران را به مجلس فرستادند/ 8 نامزد اصفهان در انتظار دور دوم انتخابات

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون 615 صندوق اخذ رای در شهرستان اصفهان شمارش شده است، گفت: در این میان تنها یک کاندیدا در مرحله اول راهی مجلس شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: از مجموع آراء شمارش شده به ترتیب زیر آراء کاندیداهای مجلس شورای اسلامی حاصل شده است

حسن کامران: 210 هزار و 937 رای، حجت الاسلام سالک: 155 هزار و 461 رای، نیره اخوان: 153 هزار و 935 رای، عباس مقتدایی: 145 هزار و 59 رای، حمیدرضا فولادگر: 120 هزار و 696 رای، مرتضی طلایی: 113 هزار و 761 رای، مجید نادرالاصلی 110 هزار و 557 رای، ناصری: 108 هزار و 414 رای و نیک دستی: 105 هزار و 384 رای.

اسماعیلی ادامه داد: آراء ذکر شده مربوط به 615 شعبه اخذ رای است و 38 صندوق دیگر نیز باقی مانده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون تنها حسن کامران به مجلس راه یافته گفت: کامران نزدیک به 33 درصد از آراء و پس از آن حجه الاسلام سالک با اختصاص 24 و نیم درصد از ارء به خود در صدر قرار دارند.

وی در ادامه گفت: هشت نفر نفر باقی مانده در مرحله دوم انتخابات باید به رقابت به یکدیگر بپردازند.

کد مطلب 1550621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها