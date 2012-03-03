تشکیل 585 پرونده تخلفات صنفی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عظمائی ظهر شنبه در جلسه تنظیم بازار تصریح کرد: از چهار و هزار و 500 مورد بازرسی، واحدهای متخلف به بیش از 10 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

وی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه نوروز تا پایان سال ادامه دارد، افزود: شهروندان تخلفات و شکایات خود را از طریق تلفن 124 و یا بصورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت اردبیل اطلاع دهند.

عظمائی همچنین از عرضه مستقیم گوشت مرغ منجمد در استان اردبیل به قیمت هرکیلو 30 هزار و 500 ریال درسطح استان خبر داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضافه کرد: عرضه مرغ منجمد به صورت خودرویی و در میادین اصلی شهرها با هدف کنترل قیمتی مواد پروتئینی و تنظیم بازار در ایام پایانی سال انجام می شود.

عظمائی از گشایش نمایشگاههای فروش بهاره از 15 اسفند ماه جاری با حضور 700 غرفه با قیمت 10 الی 15 درصد تخفیف خبر داد و تصریح کرد: در صورت استقبال شهروندان مدت زمان آن تا پایان سال تمدید خواهد شد.