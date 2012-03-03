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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۱

یک مقام ترک خبر داد؛

سفر قریب الوقوع نخست وزیر ترکیه به ایران/ جزئیات سفر اعلام نشد

سفر قریب الوقوع نخست وزیر ترکیه به ایران/ جزئیات سفر اعلام نشد

یک مقام ترک از سفر رجب طیب اردوغان به ایران در فروردین ماه آتی پس از حضور در کنفرانس امنیت هسته ای در کره جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، یکی از معاونان نخست وزیر ترکیه روز گذشته (جمعه) از سفر قریب الوقوع وی به تهران خبر داد.

پس از اظهارات مقام ارشد ترک در زمینه از سرگیری مذاکرات گروه 1+5 با ایران در مسئله هسته ای این مقام ترک تاکید کرد: پیش بینی می شود اردوغان  28 مارس (نهم فروردین ماه آتی) پس از حضور در کنفرانس امنیت هسته ای که در کره جنوبی برگزار می شود به ایران سفر کند.

وی جزئیات بیشتری در این باره مطرح نکرد.

خاطرنشان می شود "احمد داوداوغلو" وزیرخارجه ترکیه هفته گذشته  از  پیگیری مذاکرات متوقف شده میان ایران و کشورهای غربی در اردیبهشت ماه خبر داده بود.

کد مطلب 1550626

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