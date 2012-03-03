روایت مردم بابا عمرو از روزهای جهنمی/ بازگشت آرامش و امنیت به زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سوریه(سانا) گزارش داد امنیت و ثبات به بابا عمرو پس از آنکه گروههای تروریستی مسلح، ریختن خون مردم و اقدامات خشونت آمیز را مباح شمرده بودند، بازگشت .



روایت مردم باب عمرو از جزئیات جنایات تروریستها

نیروهای امنیتی و ارتش سوریه، سرانجام پس از یک ماه عملیات برای پاکسازی منطقه بابا عمرو از وجود گروههای تروریستی مسلح که به قتل و غارت و خرابکاری دست می زدند و زندگی مردم را به جهنم تبدیل کرده بودند، امنیت و ثبات را به این منطقه بازگرداندند.



شماری از ساکنان منطقه بابا عمرو برخی جزئیات اقدامات گروههای تروریستی مورد حمایت طرفهای خارجی در ارتکاب جنایات و ارعاب و ترساندن شهروندان و مراکز دولتی و تمام موسسات دیگر را تشریح کردند.



مردم این منطقه تاکید کردند گروههای تروریستی با قرار دادن موانع و استحکامات در راهها و خیابانها و محدود کردن حرکت مردم، به آنها حمله ور می شدند و از رفتن آنها به سرکارهایشان جلوگیری می کردند و به تهدید و بیرون راندن و کشتن هر یک از شهروندانی که در مقابل دستورات آنها مقاومت می کردند، دست می زدند.

ساکنان بابا عمرو در ادامه اعلام کردند تروریستهای مسلح با اشغال مدارس، بیمارستانها، مراکز بهداشتی و دولتی، پس از جلوگیری از خدمات رسانی این مکانها به مردم، آنها را به مرکز کشتار وتروریسم و شکنجه تبدیل کردند، تروریستها همچنین برخی منازل مردم را اشغال و آن را به لانه هایی برای برنامه ریزی و اجرای اقدامات و حملات تروریستی خود تبدیل کردند.





مردم این منطقه همچنین به جنایاتی که این گروههای مسلح مرتکب شدند و نیز سلاحها و تجهیزات پیشرفته ارتباطاتی که آنها در اختیار داشتند، اشاره کردند.



بر اساس گفته های شهروندان سوری، تروریستها آنها را به زور وادار می کردند دست به تظاهرات بزنند و کسانی را که از دستوراتشان اطاعت نمی کردند، به قتل می رساندند و یا شکنجه می کردند، و زندگی مردم این منطقه را به جهنم تبدیل کرده بودند و هیچ کس نمی توانست از منزل خود خارج شود، چرا که در تیررس گلوله تروریستهای مستقر در خیابانها و پشت بامها قرار داشتند.

ساکنان باباعمرو اعلام کردند پس از پاکسازی این منطقه از وجود گروههای تروریستی مسلح توسط نیروهای ارتش، آنها اکنون احساس امنیت می کنند.