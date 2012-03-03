طاهره ایبد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رمان تازه منتشر شده‌اش با نام «پریانه‌های لیاسند ماریس» گفت: این رمان به سبک رئالیسم جادویی برای نوجوانان سوم راهنمایی نوشته شده و داستان آن هم در بندر سیراف، یکی از بنادر ایران باستان (بوشهر امروز) می‌گذرد.

وی ادامه داد: این کتاب ماجرای مرواریدهای لاجوردی است که توسط ادریس از دریای جنوب صید شده و حال هر بلایی که سر او می‌آید به این مرواریدها ربط پیدا می‌کند. آمدن شبح دریا که «مِن مِنداس» نام دارد و اتفاق‌های عجیبی که می‌افتد، نیز ارتباطی با صید مرواریدهای لاجوردی دارد. در این ماجرا، پریان دریایی از ادریس می‌خواهند هفت مروارید را به جایی ببرد تا دست من‌منداس نیفتد که اگر به دست او برسد، حاکم دریا می‌شود و تمام دریا را به اسارت خود درمی‌آورد.

نویسنده کتاب «خانه چغور قاتی» درباره دیگر اتفاقاتی که در این رمان پیش می‌آید، توضیح داد: در ادامه داستان ادریس، لیانا، سندباد و ماهبان با کَلَکی به نام لیاسندماریس که خودشان ساخته بودند، این مرواریدها را به روح دریا برمی‌گردانند.

ایبد در پاسخ به اینکه چرا ژانر رئالیسم جادویی را انتخاب کرده است، گفت: مردم جنوب نگاه خاصی به دریا دارند که با نگاه مردم دیگر خطه‌ها متفاوت است. آنها باورهای افسانه‌ای دارند و حتی به وجود موجودات افسانه‌ای که در دریا زندگی می‌کنند نیز باور دارند. طرحی که ابتدا به کانون داده بودم با کتاب فعلی فرق داشت، ولی مطالعات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی که درباره سیراف انجام دادم باعث این طرح عوض شود و سبک رئالیسم جادویی را هم انتخاب کنم.

وی افزود: این مطالعات خیلی تاثیرگذار و برایم مفید بود. در مسیر این پژوهش‌ها به شخصیت‌های افسانه‌ای که در باور عمومی هم بودند، رسیدم که از جمله آنها سندباد بود که به عنوان یک دریانورد سیرافی مطرح شده است. درباره نام کتاب هم تا لحظه آخر هنوز عنوان آن قطعی نشده بود و انتخاب نام پس از نظرسنجی از سوی تعدادی از بچه‌ها و نویسندگان انجام گرفت که بچه‌ها نام کتاب را دوست داشتند و در خواندن آن هم با مشکل روبه رو نبودند.

این نویسنده کودک و نوجوان با اشاره به اینکه نام کتاب را روی کاغذهایی نوشته و به بچه‌های اول راهنمایی و رده‌های سنی بالاتر داده که بخوانند و آنها با مشکل روبه‌رو نشده‌اند، بیان کرد: البته دوستان نویسنده‌ام معتقد بودند که نام کتاب هم از لحاظ خواندن هم درک معنا برای بچه‌ها سخت است که در مواجهه با بچه‌ها متوجه شدم، اینگونه نیست. بچه‌ها حتی مخالف حذف پریانه‌ها از عنوان کتاب بودند.

ایبد اضافه کرد: در مسیر پژوهش‌هایم با تعدادی از غواصان خلیج فارس آشنا شدم که اطلاعات خوبی درباره زیر دریا به من دادند و حس‌هایی که از زیر دریا و موجوداتش داشتند خیلی برایم راهگشا بود. این کتاب 432 صفحه‌ای فضایی رمزآلود و نزدیک به ژانر وحشت دارد و فکر می‌کنم جزو اولین کارهایی باشد که پس از انقلاب در این ژانر و مبتنی بر فرهنگ بومی برای نوجوانان نوشته می‌شود.

وی نوجوانان را جویای داستان‌های پرماجرا و حادثه‌ای دانسته و گفت: این رمان پر از حادثه و هیجان است و معنا را در لایه دوم کار گذاشته‌ام. بخش‌هایی از رمان را پیش از چاپ به دانش‌آموزان اول راهنمایی به بالا دادم که پس از خواندن مورد پسندشان قرار گرفت و جویای ادامه کار بودند.

نویسنده «خانواده آقای چرخشی» در پایان عنوان کرد: بچه‌ها کتاب‌های چند جلدی را دوست دارند و به دنبال این هستند که ماجراهای یک شخصیت را دنبال کنند. به همین دلیل پیشنهاد کانون این بود که این کتاب به سه‌گانه تبدیل شود که در حال حاضر مشغول مطالعه نگارش جلدهای بعدی هستم و قصد دارم اثری متفاوت از جلد نخست باشد.

کتاب «پریانه‌های لیاسند ماریس» از جمله مجلدهای رمان نوجوان امروز است که انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده و مهکامه شعبانی تصویرگری آن را بر عهده داشته است. به علاوه در این کتاب از واژه‌ها و اصطلاحات بومی استفاده شده است.