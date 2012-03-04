گروه اخلاق دانشنامه پیامبر(ص) استغنا و اتحاد را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هفتمین جلسه شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور حجت الاسلام محمدرضا جباران، حجت الاسلام احمد جمالی ، حجت الاسلام جلال سبحانی، حجت الاسلام علی محمد حسینی زاده به عنوان اعضای شورای علمی گروه اخلاق دانشنامه پیامبر اعظم (ص) در دفتر این دانشنامه برگزار شد.

در این جلسه به بررسی محتوایی مقالات استغنا و اتحاد و همدلی تألیف حجت الاسلام آبیار در دستور کار قرار گرفت.

اتحاد یکی شدن و یگانگی داشتن و به معنی توافق و وحدت است. اتحاد یک اصل مهم مورد توجه اسلام و از سیاست‌های راهبردی دین در حوزه‌ اجتماع است. رسول گرامی اسلام(ص) به حدی از اختلاف و شکستن اتحاد گریزان بودند که می‌فرمود: تا وقتی قرآن بخوانید که دلهایتان درباره آن همدل است و هرگاه در فهم آن اختلاف کردید برخیزید زیرا پیشینیان اختلاف کردند پس هلاک شدند.

اتحاد گروه‌ها و اقشار جامعه و امت اسلامی و نیز اتحاد جهانی انسان‌ها از اهداف راهبردی و اساسی قرآن و رسالت حضرت رسول(ص) بوده است که همواره بر آن پافشاری کرده و بارها و بارها امت اسلامی و دیگران را به آن دعوت کرده اند، آثار مثبت این همگرایی را تبیین کرده و از تبعات ویرانگر اختلاف برحذر داشته‌اند.

همچنین مقاله استغنا، در زبان فارسی و عربی هر دو به معنای توانگری، بی‌نیازی و بی اعتنایی به چیزی به جهت بی نیازی به آن است.

استغنا به معنی بی‌نیازی ورزیدن، در عرف قرآن کریم و روایات شریف نبوی(ص)، هم در مورد انسان بکار رفته است و هم در مورد خدای متعال. خدای متعال، غنی بالذات و بلکه تنها غنی در دار هستی است.

اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی مقاله، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند و در نهایت مقرر شد اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.