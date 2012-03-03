به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس محمد رویانیان در خصوص اهدافش از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال و کاندیدا شدن برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به هشدارهای کنفدراسیون فوتبال آسیا و فرا‌تر از آن برای توسعه و پیشرفت فوتبال ایران در جهت حرفه‌ای شدن، فرصت چندانی در این خصوص برای انجام یکسری اقدامات اساسی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه باشگاه‌ها و لیگ، ستون‌های اصلی فوتبال هستند، افزود: ما باید به دنبال اقتصادی کردن باشگاه‌ها، حرفه‌ای سازی آنها باشیم تا در نهایت باشگاه‌های ما خصوصی شوند.

رویانیان ادامه داد: من نیامده‌ام تا در زمینه مسائل فنی ورود کنم بلکه هدفم کمک به توسعه و خصوصی شدن باشگاه‌هاست و در این راستا هر فردی که رئیس فدراسیون باشد در کنار وی این اهداف را به صورت جدی پیگیری خواهم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه با اشاره به مشکلات هیئت‌های فوتبال کشور اظهار داشت: شاید یکی از بخش‌هایی که برای موفقیت فوتبال آن چنان که شایسته است موردتوجه قرار نگرفته، هیئت‌ها به عنوان بازوهای فدراسیون باشد. هیئت‌ها زحمات چشمگیری را برای برپایی مسابقات در سطوح مختلف، موفقیت باشگاه‌ها، توسعه فوتبال و رسیدن بازیکنان به سطح مسابقات و تیم ملی متحمل می‌شوند که کمتر به چشم می‌آید، معتقدم با توجه بیشتر به این بخش می‌توان بهره فراوان­تری از قابلیت‌های موجود فوتبال ایران می‌توان برد.

وی در خاتمه، گفت: نقش باشگاه‌ها در تصمیم سازی‌های فوتبال نباید به شرکت در انتخابات هیئت رئیسه برای هر چهار سال یکبار محدود شود چون یکی از وظایف اصلی هیئت رئیسه مشارکت باشگاه‌ها در امور فوتبال است.