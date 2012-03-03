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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

رمان گراتسیا دلدا در کتاب شب خوانده می‌شود

رمان گراتسیا دلدا در کتاب شب خوانده می‌شود

رمان «کوزیما یا تقریبا گراتسیا» نوشته گراتسیا دلدا این هفته در برنامه رادیویی کتاب شب، خوانده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه این هفته کتاب شب، به قرائت رمان «کوزیما یا تقریبا گراتسیا» نوشته گراتسیا دلدا نویسنده ایتالیایی است. این رمان دربرگیرنده بخش‌هایی از زندگی نویسنده است و با سبک و سیاق داستانی نوشته شده است. این رمان توسط بهمن فرزانه ترجمه شده و معصومه خادم‌نیا، خلاصه‌نویسی آن برای قرائت در این برنامه رادیویی را انجام داده است.

«کوزیما یا تقریبا گراتسیا» اردیبهشت امسال با ترجمه بهمن فرزانه توسط نشر ثالث منتشر شد. این رمان، جمعه شب 19 اسفند توسط احسان پویا در برنامه کتاب شب نقد می‌شود. برنامه خوانش این رمان از امشب شنبه 13 اسفند با صدای بهروز رضوی از ساعت 23:30 از برنامه کتاب شب در شبکه رادیویی تهران پخش خواهد شد.

گراتسیا دلدا در 27 سپتامبر سال 1871 متولد شد و در 15 آگوست 1936 درگذشت. تا به حال کتاب‌های «وسوسه»، «مریم منزوی»، «سرزمین باد»، «راز مرد گوشه‌گیر»، «خاکستر»، «حریق در باغ زیتون» و «الیاس پورتولو» با ترجمه بهمن فرزانه از این نویسنده در ایران چاپ شده است.

کد مطلب 1550640

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