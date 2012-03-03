76 درصد آملی ها در انتخابات شرکت کردند

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان حضور و مشارکت مردم در مقایسه با دوره گذشته انتخابات مجلس در آمل، حدود 21 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود 233 هزار آملی واجد شرایط رای دادن بوده که از این تعداد 174هزار رای جمع آوری شد.

فرماندار آمل گفت: از مجموع آرای جمع آوری شده 169 هزار و 168 آرای شهروندان آملی مورد قبول بوده است.

وی، از روند برگزاری انتخابات مجلس نهم در آمل ابراز رضایت کرد و افزود: انتخابات مجلس نهم در بخش های چهارگانه آمل در کمال امنیت و آرامش برگزار شد.

اکبرزاده، استقبال مردم این شهرستان از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را پرشور و با نشاط توصیف کرد و ادامه داد: حضور مردم انقلابی و قدرشناس آمل در ساعت های اولیه صبح و به خصوص در ساعت های پایانی به حدی بود که تعرفه های جدید به برخی شعبه ها ارسال شد.

فرماندار آمل گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور گسترده مردم در انتخابات، شرکت در این انتخابات نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه ادای دین به شهدا و انقلاب بوده است.

وی، حضور مردم در شعب مختلف اخذ رأی در حوزه انتخابیه آمل را بسیار پرشور و شایسته ارزیابی کرد و افزود: صف‌های طولانی اخذ رأی در شعب مختلف ، مشت محکمی بر دهان دشمنان داخلی و خارجی بود.

اکبرزاده گفت: دشمنان قسم‌ خورده این نظام مقدس زمان زیادی بوده که برای کمرنگ نشان دادن فضای انتخابات ایران تلاش می کردند.

وی، انتخابات را عرصه نمایش اقتدار ملی ملت ایران به تمام جهانیان دانست و افزود: مردم ولایتمدار و حماسه ساز آمل با حضور پرشور در این انتخابات، وفاداری خود به ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب را بار دیگر به رخ دنیای استکبار کشیدند.

فرماندار آمل، حضور و دخالت مردم در تصمیم‌ گیریهای کشور را نمونه بارز مردمسالاری دینی عنوان کرد و یادآور شد: در هیچ کشوری حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی که ادعای دمکراسی می‌کنند، این درجه از مردم‌ سالاری دیده نشده است.