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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

چاوز:

وضعیت جسمانی ام به سرعت در حال بهبودی است

وضعیت جسمانی ام به سرعت در حال بهبودی است

رئیس جمهوری ونزوئلا ضمن رد شایعات درباره وضعیت جسمانی خود گفت: در پی عمل جراحی در هاوانا کوبا وضعیت جسمانی ام به سرعت در حال بهبودی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" از روز چهارشنبه تاکنون در گفتگوی تلفنی با رسانه ها و از طریق شبکه اجتماعی توئیتر حامیان خود را در جریان وضعیت جسمانی خود قرار داده است.

وی در ادامه از حیامانش، مردم کوبا و پزشکان در هاوانا قدردانی کرد و گفت: حالم بسیار خوب است و در چند روز گذشته با خویشاوندان نزدیکم دیدار کردم.

وی افزود: تومور سرطانی کاملا خارج شده و هیچ توده ای در اندام های اطراف دیده نمی شود.

چاوز به دلیل آنکه پزشکان کوبایی توده ای دو سانتی متری را در لگنش مشاهده کرده بودند بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گرفت و این عمل دوشنبه یا سه شنبه هفته گذشته در هاوانا انجام شد.

رئیس جمهوری ونزوئلا سال گذشته نیز دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان تومور سرطانی وی را خارج کردند.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.

کد مطلب 1550642

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