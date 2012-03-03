مشارکت 86 درصدی مردم پارس آباد و بیله سوار در انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این حجت الاسلام حبیب برومند با کسب 43 هزار و 687 رای از مجموع 121 هزار و 938 رای ماخوذه از حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار به مجلس راه یافته بود.

بر این اساس در این دور از رقابتها امید علی رعنایی به عنوان نفر دوم 19 هزار و 564 رای، اسماعیل ابراهیمی 19 هزار و چهار رای، هادی درویشی 12 هزار و 635 رای، وکیل سپه نماینده فعلی این حوزه هفت هزار و 188 رای، میرفخرالدین زاهد 6هزار و 384 رای کسب کرده اند.

همچنین علی کامران قاسم زاده چهار هزار و 955 رای، رجب پناهی دو هزار و 568 رای، ابراهیم خردمند دو هزار و 476 رای، شوکت رنجبر هزار و 246 رای، غلامرضا ایمانی 386 رای و عسگر فتحی 41 رای اخذ کردند.

در این حال با توجه به میزان واجدان شرایط در این حوزه انتخابیه، مردم شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار مشارکت بیش از 86 درصدی در این دور از انتخابات داشتند که در مقایسه با مشارکت 79 درصدی دوره هشتم مجلس از رشد 7 درصدی برخوردار بوده است.