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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

انهدام باند ترانزیت شیشه/ کشف بیش از 4 کیلوگرم ماده مخدر شیشه

انهدام باند ترانزیت شیشه/ کشف بیش از 4 کیلوگرم ماده مخدر شیشه

ماموران پلیس موفق شدند با انهدام باند ترانزیت مواد مخدر بیش از چهارکیلوگرم ماده مخدر شیشه را کشف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس محمد زمانی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر ایلام در پی کسب اخبار و گزارش های مردمی مبنی بر اینکه دو قاچاقچی قصد انتقال مقدار زیادی مواد مخدر به شهر ایلام را دارند با هماهنگی مقام قضایی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اضافه کرد: ماموران طی یک عملیات موفقیت آمیز با کنترل گلوگاه های ورودی شهر ایلام موفق به شناسایی عامل اصلی انتقال این مقدار مواد مخدر شده و او را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: دیگر همدست این متهم که با یکدستگاه خودرو پیکان در انتظار رسیدن محموله مواد مخدر بود بلافاصله توسط ماموران شناسایی و او نیز دستگیر شد.

وی اظهار داشت:طی این عملیات مقدار 4 کیلو و 826 گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف و متهمان نیز با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.

کد مطلب 1550646

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