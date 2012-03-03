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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

باباجان:

اقدام علیه ایران برای هیچ طرفی سود نخواهد داشت

اقدام علیه ایران برای هیچ طرفی سود نخواهد داشت

معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که اقدام غیر مسئولانه علیه ایران هیچ سودی برای هیچ طرفی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا از استانبول، علی باباجان ضمن اعلام مخالفت کشورش با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران گفت: موضوع هسته ای ایران، مسئله ای است که باید از طریق دیپلماسی حل شود. راه حلی غیر از دیپلماسی پیامدهای سنگینی برای منطقه و حتی برای جهان خواهد داشت.

باباجان که در یک کنفرانس مربوط به گفتگوهای "بسفر" سخنرانی می کرد، افزود: تا زمانی که کانال های دیپلماتیک می توانند تاثیر گذار باشند باید مورد بهره برداری قرار گیرند و اگر چنین نشود [در صروت بروز جنگ] هیچ چیز نصیب کسی نخواهد شد.

معاون نخست وزیر ترکیه خاطر نشان کرد: ترکیه شدیداً مخالف وجود تسلیحات هسته ای در منطقه است و ایران باید اقدامات خود را شفاف‌تر کرده و با نهادهای بین المللی همکاری بیشتری داشته باشد.

باباجان افزود: گروه 1+5 باید به طور جدی بر راه جل دیپلماتیک متمرکز شود و با صداقت برای پایان دادن به مشکل تلاش کند.

کد مطلب 1550647

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