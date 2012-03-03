به گزارش خبرنگار مهر از حوزه‌های مختلف انتخابیه استان بوشهر، تمام مردم استان بوشهر از پیر و جوان و زن و مرد و شیعه و سنی در انتخابات مشارکت کردند و حماسه‌ای بزرگ و بی‌نظیر توسط ساحل‌نشینان بوشهری رقم خورد.

مشارکت بیش از 70 درصدی مردم استان بوشهر در این انتخابات نشان از وفاداری مردم استان به آرمان‌های امام راحل و مقام معظم رهبری بود و روز جمعه همه آمدند تا نشان دهند که هر زمان به حضور مردم نیاز باشد، مردم آماده فداکاری هستند.

مردم استان بوشهر در چهار حوزه انتخابیه درصد بالایی از مشارکت داشتند و انتخابات در این استان با سلامت کامل به پاین رسید.

از پیرزن 85 ساله دشتستانی که با زحمت خود را پای صندوق رساند تا کودک هشت ساله‌ای که با شور و شوق تعرفه رای مادر خود را وارد صندوق کرد نشان دهنده اشتیاق مردم در عرصه دفاع از نظام اسلامی بود.