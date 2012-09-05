بهمن رضایی پس از دستیابی سجاد نیک پرست به مدال نقره مسابقات پرتاب نیزه بازی‌های پارالمپیک لندن در کلاس F12/13 ضمن بیان این مطلب به خبرنگار اعزامی مهر به لندن اظهار داشت: نیک پرست عملکرد خیلی خوبی داشت و مزد تلاش خود را با مدال نقره گرفت اما سیدعرفان حسینی نتوانست انتظارات را برآورده کند.

"تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان ایران در مسابقات دوومیدانی پارالمپیک لندن مطابق پیش بینی‌ها عمل کرده است"، وی با بیان این جمله افزود: روز پنجشنبه سپه‌وند تنها نماینده ایران است که در مسابقات پرتاب دیسک کلاس F44 رقابت خواهد کرد و امیدواریم نتیجه خوبی را بدست آورد.

رضایی همچنین خاطر نشان کرد: روز جمعه جواد حردانی را در مسابقات پرتاب دیسک کلاس 38/37 F خواهیم داشت که امیدوارم این پرتابگر خوب به مدال طلا دست یابد.

وی در خاتمه تصریح کرد: از نتایج تیم ملی دوومیدانی ایران در پارالمپیک لندن راضی هستم و امیدوارم بازهم در این رقابت‌ها به مدال طلا دست یابیم.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.