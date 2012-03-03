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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۷

به دلیل حضور در کلوب شبانه؛

"ماریو بالوتلی" در آستانه اخراج از منچسترسیتی قرار دارد

"ماریو بالوتلی" در آستانه اخراج از منچسترسیتی قرار دارد

مهاجم ایتالیایی تیم فوتبال منچسترسیتی به دلیل حضور در کلوب شبانه در آستانه اخراج از این تیم لیگ برتری قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماریو بالوتلی" در ساعت 2:45 صبح جمعه بیرون از یک کلوب شبانه دیده شده که این موضوع خشم "روبرتو مانچینی"، سرمربی سیتی  را به همراه داشته است.

مانچینی انتظار دارد بازیکنانش در فاصله 48 ساعت تا بازی، در رختخواب خانه خود باشند و این در حالی است که هموطن جنجال ساز وی در کلوپی در شهر لیورپول مشاهده شده است.

بالوتلی که با انعقاد قراردادی به ارزش 22 میلیون دلار از اینتر به من سیتی پیوسته بتازگی محرومیت چهار جلسه‌ای خود را به دلیل ضربه به "اسکات پارکر" پشت سر گذاشته است.

برپایه گزارش سان، این اتفاق در حالی روی می‌دهد که مانچو طی روزهای گذشته از بالوتلی به عنوان بهترین مهاجم تیم ملی فوتبال ایتالیا یاد کرده بود.

کد مطلب 1550656

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