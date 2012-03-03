"ماریو بالوتلی" در آستانه اخراج از منچسترسیتی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "ماریو بالوتلی" در ساعت 2:45 صبح جمعه بیرون از یک کلوب شبانه دیده شده که این موضوع خشم "روبرتو مانچینی"، سرمربی سیتی را به همراه داشته است.

مانچینی انتظار دارد بازیکنانش در فاصله 48 ساعت تا بازی، در رختخواب خانه خود باشند و این در حالی است که هموطن جنجال ساز وی در کلوپی در شهر لیورپول مشاهده شده است.

بالوتلی که با انعقاد قراردادی به ارزش 22 میلیون دلار از اینتر به من سیتی پیوسته بتازگی محرومیت چهار جلسه‌ای خود را به دلیل ضربه به "اسکات پارکر" پشت سر گذاشته است.

برپایه گزارش سان، این اتفاق در حالی روی می‌دهد که مانچو طی روزهای گذشته از بالوتلی به عنوان بهترین مهاجم تیم ملی فوتبال ایتالیا یاد کرده بود.