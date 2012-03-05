استقلال در دیدار با الریان حق اشتباه ندارد/ بازیکنان در شرایط خوبی قرار دارند

مهدی امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار روز سه شنبه استقلال برابر الریان قطر گفت: خوشبختانه استقلال شرایط خوبی دارد و با تمریناتی که انجام داده ایم برای برگزاری این بازی کاملا آماده هستیم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال الریان قطر را یک تیم حرفه ای خواند و افزود: قطری ها با توجه به اینکه از چند بازیکن خارجی در تیم خود سود می برند تیم بسیار خطرناکی هستند و اگر اشتباه کنیم و یا از موقعیت های خود به بهترین وجه استفاده نکنیم مطمئنا باید دست خالی قطر را به سمت تهران ترک کنیم.

امیرآبادی تاکید کرد: کادر فنی در روزهای گذشته با آنالیز تیم الریان شناخت نسبی را به بازیکنان منتقل کرده و امیدواریم بتوانیم در این دیدار سخت امتیاز کسب کنیم و با روحیه بهتری در مسابقات آینده شرکت کنیم.

تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 دقیقه فردا سه شنبه در دوحه به مصاف تیم الریان قطر خواهد رفت.