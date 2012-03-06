بازسازی بابا عمرو و بازگشت مردم/ یک هواپیمای جاسوسی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های سوریه از ادامه بازگشت مردم به منازل خود در منطقه بابا عمرو پس از برقراری امنیت در آن خبر دادند.



بازگشت مردم بابا عمرو در شهر حمص به خانه های خود پس از آنکه گروههای تروریستی مسلح آنها را بیرون رانده بودند، همچنان ادامه دارد، بازگشت مردم پس از آن صورت می گیرد که نیروهای ارتش سوریه امنیت و ثبات را به این مکان برگرداندند.



این در حالی است که دستگاههای ذیربط به بازسازی آنچه گروههای مسلح تخریب کرده بودند و همچنین جمع آوری آثار ویرانی از مراکز دولتی و غیر دولتی ادامه می دهند.



تیمهای پاکسازی و نگهداری به آماده سازی تاسیسات و مراکز دولتی برای خدمت رسانی به شهروندان و برطرف کردن نیازهای آنها و جمع آوری آثار ویرانی و بازگشایی خیابانهای فرعی در محله های مختلف بابا عمرو ادامه می دهند.



از سوی دیگر کارگاه های نگهداری در استان حمص، کار تعمیر لوله های انتقال نفت را که از نزدیک بابا عمرو می گذرد و در معض حملات خرابکارانه گروههای مسلح قرار گرفته بود، به پایان رساندند، کار تعمیر دو لوله باقی مانده تا روزهای آینده انجام خواهد شد.



همچنین دستگاههای ذیربط، کارگاهی را که گروههای مسلح برای آماده کردن مواد منفجره و بمبهای دست ساز مورد استفاده قرار می دادند، کشف کردند، در داخل این کارگاه، یک هواپیمای جاسوسی شبیه هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی، همچنین دوربینهای کنترل و گلوله های ضد تانک و سکوهای شلیک موشک و انواع موشکها جاسازی شده بود.

نیروهای امنیتی سوریه همچنین یک دستگاه خودرو را که در داخل آن مقادیری سلاح و مهمات جاسازی شده بود، کشف و راننده و همراه وی را دستگیر کردند.