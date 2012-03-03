9 تصویر؛ مسیر پر پیچ و خم انقلابیون لیبی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات خاورمیانه و کمکهای جهت دار آمریکا به کشورهای عربی بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ واقعیت کمکهای آمریکا

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری کمکهای آمریکا به کشورهای عربی را در جهت منافع واشنگتن و به ضرر مصالح کشورهای عرب دانسته، مسئله ای که اخیرا در مصر جنجالی شده و برخی جریانهای مصری درصدد رهایی از زیر بار سنگین آن هستند.

وضعیت خطرناک مسجد الاقصی

روزنامه الوطن عربستان به تجاوزات اخیر صهیونیستها به حریم مقدس مسجد الاقصی و تلاش آنها برای ویرانی این مسجد شریف اشاره دارد.

مسیر پر پیچ و خم انقلابیون لیبی

روزنامه القدس العربی امروز به موانع پیش روی انقلابیون لیبی جهت ساختن لیبی جدید اشاره دارد. بر این اساس، مسلح بودن اکثر گروههای انقلابی و اختلافات داخلی اصلی ترین موانع در لیبی پس از قذافی هستند.

صلح در یمن جدید

روزنامه الوطن قطر امروز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در یمن اشاره دارد که هر چند با حضور تنها یک نامزد برگزار شد اما شاید نخستین گام این کشور در راه دموکراسی پس از کناره گیری "عبدالله صالح" از قدرت محسوب می شد.

رژیمهای دیکتاتوری جهان عرب؛ بدون مغز!

روزنامه البیان امارات امروز به برخی رژیمهای عربی در جهان عرب اشاره دارد که بدون هیچ تفکری دست به سرکوب مردم می زنند. در اینجا سرنوشت رژیمهای دیکتاتوری بن علی در تونس، مبارک در مصر و قذافی در لیبی و صالح در یمن ورد توجه است.

روابط آمریکا با اعراب و رژیم صهیونیستی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به جهت گیری همیشگی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به سمت سوی مصالح رژیم صهیونیستی در تعامل با اعراب اشاره دارد.

سرانجام تحریم نفتی؛ بدون شرح

الوطن عمان

پایان رژیمهای دیکتاتوری؛ بدون شرح

الشرق الاوسط

آینده مسجد الاقصی با تداوم شهرک سازی؛ بدون شرح

الاتحاد امارات