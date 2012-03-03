40 هزار نفر در محمدشهر به پای صندوقهای رای رفتند

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان مشارکت مردم محمدشهر در انتخابات روز گذشته گفت: طبق آمار به دست آمده بالغ بر 40 هزار شهروند محمدشهر با حضور در پای صندوق های رای حضوری تاثیر گذار داشتند.

وی افزود: در نقاط مختلف این شهر 36 صندوق اخذ رای مستقر بود که تقریبا همه حوزه ها با استقبال بالای مردم با کمبود تعرفه مواجه شدند.

ایزدبین تصریح کرد: البته بلافاصله و با گزارش به فرمانداری، تعرفه مورد نیاز تامین شد و در هیچ شعبه ای مشکلی به وجود نیامد.

رئیس شورای شهر محمدشهر همچنین با قدردانی از حضور برجسته مردم تصریح کرد: شعب اخذ رای در محمدشهر از ساعات اولیه روز رای گیری شاهد حضور باشکوه مردم بود که این روند تا پایان مهلت اعلام شده ادامه داشت.

ایزدبین افزود: محمدشهر از شهرهای اقماری با پتانسیل بالا و البته دارای کمبودهای فراوانی است و مردم این منطقه از نماینده راه یافته به مجلس انتظار رفع محرومیت از چهره این شهر دارند.

وی گفت: روز گذشته مردم محمدشهر همگام با سایر شهروندان استان البرز با حضوری چشمگیر در خلق حماسه بی بدیل این مرز و بوم نقش داشتند.