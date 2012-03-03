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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۶

ایزدبین در گفتگو با مهر:

40 هزار نفر در محمدشهر به پای صندوقهای رای رفتند

40 هزار نفر در محمدشهر به پای صندوقهای رای رفتند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر محمدشهر از شرکت بالغ بر 40 هزار نفر شرکت کننده در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محمدشهر خبر داد.

نادر ایزدبین در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان مشارکت مردم محمدشهر در انتخابات روز گذشته گفت: طبق آمار به دست آمده بالغ بر 40 هزار شهروند محمدشهر با حضور در پای صندوق های رای حضوری تاثیر گذار داشتند.

وی افزود: در نقاط مختلف این شهر 36 صندوق اخذ رای مستقر بود که تقریبا همه حوزه ها با استقبال بالای مردم با کمبود تعرفه مواجه شدند.

ایزدبین تصریح کرد: البته بلافاصله و با گزارش به فرمانداری، تعرفه مورد نیاز تامین شد و در هیچ شعبه ای مشکلی به وجود نیامد.

رئیس شورای شهر محمدشهر همچنین با قدردانی از حضور برجسته مردم تصریح کرد: شعب اخذ رای در محمدشهر از ساعات اولیه روز رای گیری شاهد حضور باشکوه مردم بود که این روند تا پایان مهلت اعلام شده ادامه داشت.

ایزدبین افزود: محمدشهر از شهرهای اقماری با پتانسیل بالا و البته دارای کمبودهای فراوانی است و مردم این منطقه از نماینده راه یافته به مجلس انتظار رفع محرومیت از چهره این شهر دارند.

وی گفت: روز گذشته مردم محمدشهر همگام با سایر شهروندان استان البرز با حضوری چشمگیر در خلق حماسه بی بدیل این مرز و بوم نقش داشتند.

کد مطلب 1550660

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