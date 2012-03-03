منتخب مردم اردکان در مجلس نهم حضور گسترده مردم در انتخابات را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش با صدور اطلاعیه ای اظهار داشت: حضورگسترده و پرمعنای مردم متدین، صبور و آگاه اردکان را در انتخابات مجلس نهم صمیمانه ارج می گذارم و بذل عنایت مجدد آنان را به خود، بار امانتی سنگین و دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین المللی و خدمت به رشد و توسعه همه جانبه شهرستان اردکان و استان یزد در سطح منطقه ای می دانم.

وی افزود: انگیزه حضور، مشارکت موثر و رای آگاهانه مردم اردکان در فضای پیچیده و دشوار امروز به واقع حاکی از هوشمندی، ثبات رای و قدرت انتخاب یکایک شهروندانی است که به رغم محدودیت ها و مشکلات و تنگناهای مختلف و حتی نارضایتی از برخی عملکردهای مسئولان، همچنان به مبانی و اهداف انقلاب پایبند و خواستار مردم سالاری، اعتدال و رفع مشکلات و تنگناها با روشهای اصلاحی هستند.

تابش بیان داشت: این نجابت و بزرگواری مردم را ارج نهیم و کمر همت برای رفع گرفتاریهایشان ببندیم.

وی ادامه داد: اردکان نماد و نشانه منطق گرایی، ادب، تعامل و سعه صدر در دوران ما بوده و امیدواریم که این روند تداوم یابد و بی تردید مردم آگاه این شهر از این پس نیز پشتوانه و پشتیبانی شایسته برای پیشبرد آن خواهند بود.

تابش در این پیام آورده است: فرصت را مغتنم می شمارم و از روان پاک معمار و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و عالم اخلاقی و زاهد و روشنفکر دیارمان آیت الله سید روح الله خاتمی و ارواح طیبه شهیدان سرفراز ایران مدد می جویم و از رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری برای گسترش و ارتقای مشارکت مردم و فراهم آمدن امکان خدمت به آنان، سپاسگزاری می کنم و زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات را ارج می نهم.

وی اظهار امیدواری کرد: با لطف خداوند بزرگ و دعای خیر مردم، شانه های کوچک من توان آنرا بیابد که این بار بزرگ مسئولیت را به سرمنزل مقصود برساند.