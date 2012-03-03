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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۵

منتخب مردم اردکان در مجلس نهم حضور گسترده مردم در انتخابات را ستود

منتخب مردم اردکان در مجلس نهم حضور گسترده مردم در انتخابات را ستود

یزد - خبرگزاری مهر: کاندیدای منتخب مردم اردکان در مجلس نهم، حضور گسترده مردم فهیم ایران به ویژه مردم شهرستان اردکان در انتخابات را ستود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا تابش با صدور اطلاعیه ای اظهار داشت: حضورگسترده و پرمعنای مردم متدین، صبور و آگاه اردکان را در انتخابات مجلس نهم صمیمانه ارج می گذارم و بذل عنایت مجدد آنان را به خود، بار امانتی سنگین و دفاع از استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین المللی و خدمت به رشد و توسعه همه جانبه شهرستان اردکان و استان یزد در سطح منطقه ای می دانم.

وی افزود: انگیزه حضور، مشارکت موثر و رای آگاهانه مردم اردکان در فضای پیچیده و دشوار امروز به واقع حاکی از هوشمندی، ثبات رای و قدرت انتخاب یکایک شهروندانی است که به رغم محدودیت ها و مشکلات و تنگناهای مختلف و حتی نارضایتی از برخی عملکردهای مسئولان، همچنان به مبانی و اهداف انقلاب پایبند و خواستار مردم سالاری، اعتدال و رفع مشکلات و تنگناها با روشهای اصلاحی هستند.

تابش بیان داشت: این نجابت و بزرگواری مردم را ارج نهیم و کمر همت برای رفع گرفتاریهایشان ببندیم.

وی ادامه داد: اردکان نماد و نشانه منطق گرایی، ادب، تعامل و سعه صدر در دوران ما بوده و امیدواریم که این روند تداوم یابد و بی تردید مردم آگاه این شهر از این پس نیز پشتوانه و پشتیبانی شایسته برای پیشبرد آن خواهند بود.

تابش در این پیام آورده است: فرصت را مغتنم می شمارم و از روان پاک معمار و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) و عالم اخلاقی و زاهد و روشنفکر دیارمان آیت الله سید روح الله خاتمی و ارواح طیبه شهیدان سرفراز ایران مدد می جویم و از رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری برای گسترش و ارتقای مشارکت مردم و فراهم آمدن امکان خدمت به آنان، سپاسگزاری می کنم و زحمات تمامی دست اندرکاران برگزاری انتخابات را ارج می نهم.

وی اظهار امیدواری کرد: با لطف خداوند بزرگ و دعای خیر مردم، شانه های کوچک من توان آنرا بیابد که این بار بزرگ مسئولیت را به سرمنزل مقصود برساند.

کد مطلب 1550661

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