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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

نتایج قطعی انتخابات در ساری و میاندرود مشخص شد

نتایج قطعی انتخابات در ساری و میاندرود مشخص شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه انتخابیه ساری، نتایج قطعی آرای نامزدهای حوزه انتخابیه ساری و میاندرود را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی‌نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه محمد دامادی با 93 هزار و740 رای بیشترین رای را در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود به خود اختصاص داد، تصریح کرد: سید رمضان شجاعی کیاسری با 62 هزار و 126 رای نیز توانست به مجلس شورای اسلامی راه یابد.

وی ادامه داد: دیگر نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان ساری و میاندرود، منصورعلی زارعی با 60 هزار و 69 رای، علی اصغر یوسف‌نژاد با 57 هزار و 282 رای، ابوالقاسم روحی با 43 هزار و407 رای، علی‌اکبر خورشیدی با 14 هزار و817 رای، اسماعیل یزدانی با 13 هزار و 812 رای، محمد شفیعی تیلکی با 15 هزار و 389 رای محمدباقر سورکی با 5 هزار و265 رای، جعفر قربانپور با هزار و 423 رای و حیدرعلی رمضانی با یک هزار و 100 رای را کسب کردند.

حسینی نژاد افزود: از 297 هزار واجد شرایط در حوزه انتخابیه شهرستان ساری و میاندرود، 244 هزار و 978 نفر در 12 اسفند رای دادند.

وی یادآور شد: 82 درصد مردم ساری و میاندرود در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان ساری و میاندرود شرکت کردند.
 
حسینی نژاد با قدردانی از حضور پرشور و شعور مردم در حوزه انتخابیه شهرستان ساری و میاندرود افزود: مشارکت مردم در صحنه انتخابات 12 اسفند 90 برگ زرینی را بر تاریخ انقلاب اسلامی افزود.
کد مطلب 1550662

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