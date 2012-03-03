شهریاری و کاشانی به خانه ملت راه یافتند

لطیف صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از مجموع 364 هزار و 74 رای ماخوذه، حسینعلی شهریاری 110هزار و 84 رای، ناصر کاشانی 81 هزار و 420 رای، خداداد گرگیچ 68 هزار و 987 رای، فدا حسین مالکی 53 هزار و 529 رای، غلامرضا باغبانی 33 هزار و 609 رای، محمد گل عیسی زهی پنج هزار و 260 رای، یوسف کیخا چهار هزار و 440 رای، محمد صبور نهتانی دو هزار و 230 رای، حمید گل سرخی دو هزار و 117 رای و محمدعلی حیدری هزارو 998رای بدست آوردند.

وی گفت: بر این اساس حسینعلی شهریاری و ناصر کاشانی با بدست آوردن اکثریت آرا به عنوان منتخبان مردم زاهدان برای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند.

وی افزود: حوزه انتخابیه زاهدان دارای 10 نامزد نمایندگی مجلس نهم بود و هیئت اجرایی و ستاد انتخابات این حوزه برای جمع آوری آرای مردم 159 شعبه ثابت و سیار اخذ رای در نقاط مختلف تعیین شده، مستقر کرده بودند.

فرماندار زاهدان از حضور چشمگیر مردم در پای صندوق های رای تقدیر و تشکر کرد.

حوزه انتخابه زاهدان دارای دو کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.