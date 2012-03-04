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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

"حقیقت، معنا و تجربه" منتشر شد

"حقیقت، معنا و تجربه" منتشر شد

کتاب "حقیقت، معنا و تجربه" اثر آنیل گوپتا از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر و در آن آرای آلفرد تارسکی منطق‌دان و ریاضیدان لهستانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مشتمل بر مقالات "گوپتا" در زمینه‌های حقیقت و معنا است، این مقالات مباحث جدیدی در حوزه‌ها و رشته‌های منطق فلسفی، فلسفه زبان و معرفت شناسی مطرح کرده‌اند.

گوپتا معتقد است میان این حوزه ها ارتباط و همبستگی منطقی وجود دارد، در واقع این مقالات سیر تکوینی آرای گوپتا در سه دهه فکری او را نشان می دهد.

این کتاب مشتمل بر هشت فصل و دارای پیشگفتار و مقدمه است. تعریف و بازتعریف و معنا و کج فهمی و آرای تارسکی از جمله موضوعاتی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

آنیل گوپتا استاد ممتاز دانشگاه پیتسبرگ است.

کد مطلب 1550664

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