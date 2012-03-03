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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹

راستگو در گفتگو با مهر:

خاتمی ضدانقلاب خارج نشین را برای همیشه ناامید کرد

خاتمی ضدانقلاب خارج نشین را برای همیشه ناامید کرد

فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به اظهارات ضدانقلاب خارج نشین مبنی بر اینکه خاتمی نباید در انتخابات شرکت می کرد گفت: خاتمی باید در انتخابات شرکت می کرد تا به اپوزیسیون خارج نشین اعلام کند جریان اصلاحات در چارچوب نظام جمهوری اسلامی به فعالیت سیاسی ادامه می دهد.

الهه راستگو در گفتگو با خبرنگار مهر حضور 60 درصدی در انتخابات را پاسخی محکم به تبلیغات استکبار جهانی خواند.

وی در واکنش به اظهارات اپوزیسیون خارج نشین مبنی بر اینکه خاتمی نباید در انتخابات شرکت می کرد اظهار داشت: خاتمی باید در انتخابات شرکت می کرد، خاتمی با شرکت در انتخابات اپوزیسیون خارج نشین را برای همیشه نا امید کرد و ثابت کرد که جریان اصلاحات هنوز زنده است و در چارچوب قانون فعالیت می کند.

راستگو با بیان اینکه عدم حضور یک جریان سیاسی در انتخابات به معنای مرگ آن جریان است ادامه داد: با حضور در انتخابات می خواستیم به همگان ثابت کنیم که جریان اصلاحات زنده است و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر محمد خاتمی دیروز در حوزه انتخابیه دماوند رای خود را به صندوق انداخت اما هجمه های فراوانی نسبت به حضور وی در انتخابات صورت گرفت.

کد مطلب 1550666

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