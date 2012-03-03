به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، پایگاه اینترنتی تلگراف در یادداشتی به قلم یکی از منتقدان خود، 5 اثر برتر عاشقانه در طول تاریخ رمان‌نویسی را معرفی کرد.

در فرانسه، رمان عاشقانه با «شاهزاده کلو» در سال 1678 و به قلم نویسنده‌ای ناشناس به عرصه ادبیات معرفی شد. این اثر ماجرای شاهزاده‌ای را روایت می‌کند که در دام عشق به شخصی غیر از همسرش گرفتار می‌شود. در انگلستان نیز اغلب «پاملا»ی ساموئل ریچاردسون را آغازگر منش رمان عاشقانه می‌دانند. از آن زمان تاکنون همواره خوانندگان انگلیسی‌زبان شاهد ورود شاهکارهای عاشقانه مختلف به گود ادبیات بوده‌اند.

لیزا آپیگنانسی نویسنده و منتقد تلگراف فهرست پنج رمان برتر عاشقانه جهان را در تمام ادوار این گونه بیان می‌دارد:

1. «میدل‌مارچ» به قلم جورج الیوت (1874) با مهارتی تمام موضوعات عشق و ازدواج را در زندگی شخصیت‌های اصلی به نام دوروتا، لیدگیت و فرد مارچ پوشش می‌دهد.

2. «آناکارنینا» (1877) نوشته تولستوی نیز تصویری روانکاوانه از یک هوس سرکش و محتوم را پیش‌روی خواننده ترسیم می‌کند. در این رمان همچنین ماجرای تراژدی ـ کمدی مردی به نام استفان، ایده‌آل‌گرایی شبه دینی کیتی و عشق «آن» به پسرش به زیبایی هرچه تمام‌تر روی کاغذ آورده‌ شده‌‌اند.

3. «غرور و تعصب» (1813) جین آستن نیز در نوع خود یک رمان عاشقانه ویکتوریایی تحسین‌برانگیز به شمار می‌آید.

4. «تصویر یک زن» (1881) به قلم هنری جیمز نیز دیگر اثری است که بین رمان و عشق پیوندی محکم برقرار می‌سازد و در آن معصومیتی پرهیجان از طریق عشق به منجلاب کشیده می‌شود.

و در پایان می‌توان به «لولیتا»ی (1955) ولادیمیر ناباکوف اشاره کرد که تصویر عشقی سرکش و هوسی جنون‌آور را در قالب جملاتی پرمعنا و طنزی تاریک را با استادی خیره‌کننده‌ای روایت می‌کند.