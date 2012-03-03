نتایج نهایی انتخابات کرج اعلام شد/ اکبریان و کولیوند به مجلس می روند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر دقایقی پیش پس از اتمام شمارش نهایی آرا درحوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و آسارا گفت: نتایج ذیل آرا نهایی است.

عزیز اکبریان179هزار و589 رای

محمد جواد کولیوند 165 هزار و 63 رای

ابراهیم رضاپور 51 هزار و 571

کریم حمیدی51 هزار و 347

فاطمه اسکندری51 هزار و 264

علی شیرین زاد 43 هزار و 214

غلامرضا اجرلو 26 هزار و 312

حسین علیمردانی 12 هزار و 398

محمود کیانی 21 هزار و 168 رای و

خدیجه گمنام 17 هزار و 575 رای

کل آرا ماخوذه 540 هزار و 794 بوده که از این تعداد 55 هزار و 729 رای باطله بوده و 485هزار و 65 آرا صحیح بوده است.

فرماندار کرج به صورت رسمی نام پنج نفر اول را اعلام کرده است.