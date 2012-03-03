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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۵۰

ایران نژاد عنوان کرد:

نتایج نهایی انتخابات کرج اعلام شد/ اکبریان و کولیوند به مجلس می روند

نتایج نهایی انتخابات کرج اعلام شد/ اکبریان و کولیوند به مجلس می روند

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: با پایان شمارش آرای کلیه شعب اخذ رای حوزه انتخابیه کرج نتیجه قطعی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان مشخص شد.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر دقایقی پیش پس از اتمام شمارش نهایی آرا درحوزه انتخابیه کرج، اشتهارد و آسارا گفت: نتایج ذیل آرا نهایی است.

عزیز اکبریان179هزار و589 رای

محمد جواد کولیوند 165 هزار و 63 رای

ابراهیم رضاپور 51 هزار و 571

کریم حمیدی51 هزار و 347

فاطمه اسکندری51 هزار و 264

علی شیرین زاد 43 هزار و 214

غلامرضا اجرلو 26 هزار و 312

حسین علیمردانی 12 هزار و 398

محمود کیانی 21 هزار و 168 رای و

خدیجه گمنام 17 هزار و 575 رای

کل آرا ماخوذه 540 هزار و 794 بوده که از این تعداد 55 هزار و 729 رای باطله بوده و 485هزار و 65 آرا صحیح بوده است.

فرماندار کرج به صورت رسمی نام پنج نفر اول را اعلام کرده است.

کد مطلب 1550670

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